Сергей Добровольский провел в российских застенках около двух лет.

В Ривненской области умер военнослужащий, который два года провел в российском плену и вернулся в Украину во время последней волны обменов. О его смерти сообщил мэр города Здолбунов Ривненской области Владислав Сухляк.

"У нас снова очень тяжелые новости... Умер Сергей Добровольский, наш земляк, который воевал за Украину и с 2023 года находился в плену", - написал городской голова в своем Фейсбук.

По словам Сухляка, Сергей Добровольский вернулся из российского плена в конце мая и лишь несколько дней назад наконец приехал в родной город. На момент смерти мужчине было 43 года.

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"Война с проклятым оккупантом забирает жизни и здоровье защитников... Светлая память и искренние соболезнования близким Сергея. Детали захоронения - позже", - добавил чиновник.

Волна обменов пленными

Как писал УНИАН, во время переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 16 мая стороны договорились только об одном - о большом обмене пленными. До конца мая в несколько этапов удалось вернуть из российской неволи тысячу украинских бойцов.

В начале июня состоялся второй раунд переговоров в Стамбуле. Как и в первый раз, стороны договорились только о новом обмене. На этот раз решили провести обмен тяжело больными и ранеными бойцами.

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