В частности журналисты рассказали об истории любви украинского морпеха с его девушкой.

Украинский военный Дмитрий Черный рассказал о голоде, избиениях и пытках, которые ему пришлось пережить во время пребывания в российском плену. В частности издание The Guardian поделилось также историей любви Дмитрия с его девушкой Дианой.

Воин сделал предложение руки и сердца своей девушке на следующий день после освобождения из плена, где провел три года.

Журналисты рассказали, что Диана отправляла сотни писем во время пребывания Дмитрия в плену, не получая никаких ответов.

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"В течение первых двух лет Черный не получал ни одного письма, но когда несколько месяцев назад тюремный надзиратель вручил ему сложенный лист бумаги, он еще до того, как его открыл, разглядел контур сердца. Слезы текли по его лицу, когда он молча стоял среди других в камере", - отметили в материале.

По словам Дмитрия, находясь в заключении, он думал о том, что уже потерял свою возлюбленную и что она его не ждет. Однако она активно боролась за его освобождение, еженедельно участвовала в митингах, писала письма всем возможным организациям и пыталась достучаться до российской стороны, чтобы узнать о его состоянии здоровья.

Как военный попал в плен?

Черный присоединился к службе в 2021 году. Базовую военную подготовку он прошел в Херсоне, но позже его отправили на службу в Мариуполь. Уже в 4 утра 24 февраля 2022 года он услышал, как российские ракетные установки "Град" начали наносить удары, а 501 бригада, в которой служил воин, была одной из первых, которая вступила в прямой бой.

Командование бригады приказало Дмитрию собрать снаряды в грузовик и отвезти их на военную базу. Когда защитник приехал на место, то услышал звук истребителя, который летел низко.

"Я думал, что это наш истребитель. Я слышал, как он возвращался. И увидел ракеты. Все было как в замедленной съемке. Я просто стоял и смотрел. Ракеты начали падать повсюду. Были крики, все было черным. Я не мог дышать, все было в дыму. Я бежал и видел разорванные тела, ноги. Один человек был в туалете, его выбросило оттуда, и он просто корчился на земле", - отметил мужчина.

Те, кому удалось выжить, добежали до укрытия на металлургическом заводе "Азовсталь".

Уже 12 марта благодаря Starlink Черный смог отправить своей любимой последнее сообщение, в котором написал:

"У меня все хорошо. Я очень тебя люблю и скучаю по тебе. Надеюсь, у тебя все хорошо. Надеюсь, ты пришлешь мне сообщение".

На что Диана ответила:

"Все хорошо, Дмитрий? Позвони мне как можно скорее. Я тоже очень тебя люблю. Жду тебя с нетерпением".

Уже 12 апреля украинским военным приказали сложить оружие, снять защитные жилеты и сдаться в российский плен.

Пребывание в плену

Черный поделился, что в плену его и других военных жестоко избивали и пытали. Также их заставляли учить российский гимн и песни, распевая это все на камеру.

Дважды во время визита российского омбудсмена по правам человека ему позволили написать письма к своим дедушке и бабушке, но слова были такими:

"Я в порядке, меня хорошо кормят, ко мне хорошо относятся".

Уже в 2025 году 19 апреля ему надели на голову мешок и посадили на самолет в Беларусь для обмена пленными. Дмитрий провел месяц в реабилитационном центре и отметил, что сейчас физически чувствует себя хорошо, а также надеется, что психологические травмы со временем заживут.

Однако ему было сложно принять мир таким, какой он есть сейчас, после трех лет издевательств и пыток.

"Первое правило - забыть, что ты когда-то был гражданином (рассказал Черный о том, как справиться с плену). Забудь о своей девушке, забудь о своих дедушке и бабушке, полностью отдели себя от своего прошлого. То есть ты никогда не был там, ты родился в плену, ты живешь в плену. Я полностью забыл на месяц. Я забыл ее лицо, я забыл ее голос, я забыл лица своих дедушки и бабушки, я забыл их голоса, я забыл всех. Но, конечно, ты мечтаешь", - подытожил Дмитрий.

Обмен военнопленными - последние новости

Как писал УНИАН, 20 июня Украина вернула из плена тяжелораненых и тяжелобольных защитников. Среди них есть защитники Мариуполя, которые удерживались в неволе с 2022 года.

"Все освобожденные сегодня защитники имеют ранения, или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса", - рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Как отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, самому старшему освобожденному - 60 лет.

В то же время глава Главного управления разведки Андрей Юсов ответил, правда ли, что в украинском плену "практически не осталось оккупантов", как об этом заявляет Россия. По его словам, такая информация не соответствует действительности.

"Работа по пополнению обменного фонда будет продолжена, несмотря на различные манипуляции. Мы не комментируем конкретные цифры, но речь идет о тысячах российских оккупантов в украинском плену", - заверил Юсов.

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