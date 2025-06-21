Журналисты обратились к министру за комментарием.

Семья вице-премьер-министра – министра национального единства Украины Алексея Чернышова, который находится за границей, выехала из Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что журналисты обратились к министру за комментарием.

Между тем народный депутат Ярослав Железняк заявил, что по его информации, которую подтвердили два источника в Правительстве, 19 июня 2025 года "НАБУ/САП направили в Секретариат КМУ приглашение на Министерство национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов, для того, чтобы в понедельник 23 июня он явился для вручения подозрения".

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"Этот документ был уже до часа вопросов к Правительству у Премьера и других топ-чиновников ОП. Поэтому они и рассказывают о командировке "до конца недели", – заявил Железняк в своем телеграм-канале.

Выезд Чернышова за границу

На днях журналист-расследователь Михаил Ткач сообщил, что НАБУ и САП задержали двух соратников министра Чернышова, один из которых был уже у границы. Украинская правда писала, что у самого чиновника также проводили обыски. На момент вручения подозрений его соратникам, Чернышов был за пределами страны.

У министра заявили, что он находится в плановой командировке в странах Европейского Союза.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 июня также заявил, что министр Чернышов находится в плановой командировке. По его словам, документы по командировке подписаны "до конца этой недели".

На ситуацию с выездом Чернышова за границу отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что министр поехал в заграничную командировку и имеет несколько задач: первое – это открывать хабы в разных странах, а второе – множественное гражданство.

"Насколько я понимаю, он эти две вещи делает. Командировка закончится, должен вернуться, все", – добавил глава государства.

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