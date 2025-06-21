Они вылетели из США и, скорее всего, летят на авиабазу в Индийском океане.

Стелс-бомбардировщики B-2 ВВС США вылетели с авиабазы Уайтмен в штате Миссури при поддержке восьми заправщиков KC-135 Stratotanker. Судя по всему, самолёты направляются на авиабазу Диего-Гарсия — стратегически важный военный объект США в Индийском океане.

Данные с сайтов отслеживания полётов показывают, что две группы заправщиков по четыре самолёта каждая провели дозаправку в воздухе с B-2 над Канзасом. Бомбардировщики использовали позывной "MYTEE21", ранее уже применявшийся в подобных стелс-миссиях, пишет The UK Defence Journal.

Сообщается, что перемещение B-2 происходит на фоне более широкого перераспределения американских военных сил в Европу и на Ближний Восток. За последние недели в регион были переброшены десятки американских самолётов, включая истребители, заправщики и разведывательные платформы. Две авианосные ударные группы ВМС США также действуют в передовых районах, вместе с другими силами флота и ВВС.

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Что известно об использовании стелс-бомбардировщиков

B-2 Spirit предназначен для дальних ударов и способен нести как обычное, так и ядерное вооружение. Это единственный американский самолёт, специально разработанный для проникновения в глубоко эшелонированную систему ПВО, включая подземные цели.

Участие восьми заправщиков указывает на операцию с большим радиусом действия. Хотя Министерство обороны США официально не подтвердило ни маршрут, ни цель миссии, масштаб и координация полёта говорят о заранее спланированной переброске.

На данный момент нет признаков того, что готовится немедленный удар. Однако время вылета вызывает интерес на фоне обострения ситуации вокруг иранской ядерной программы и усиления военного присутствия США в регионе.

Борьба с Ираном и роль США в этом - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Израиль недавно ударил по крупнейшему ядерному центру Ирана. Речь идет о ядерном исследовательском центре в провинции Исфахан. Однако сообщается, что утечки опасных материалов не произошло.

Кроме того, экс-генерал Израиля рассказал, почему у Израиля и США появился редкий стратегический шанс именно сейчас. "Успешная операция Израиля может не только нейтрализовать серьёзную угрозу, но и изменить стратегический ландшафт Ближнего Востока", - отметил он.

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