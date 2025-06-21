Сообщается, что горят цистерны с топливом.

На временно оккупированной территории Запорожской области произошла "бавовна" на железной дороге. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"По состоянию на сейчас пылает уже 11 цистерн с топливом. Дым видят за 15-20 км. Наши с места подтверждают главный бонус – железнодорожным путям гаплык", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Андрющенко, на ремонт уйдет "пара недель", соответственно "топливо на фронт две недели не поедет".

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"Замечательная операция ГУР МО. Эталонная опять. Короче, на Запорожье ГУР однозначно ТОП", – добавил он.

Стоит отметить, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины об этой операции заявлений пока не делало.

Война в Украине: это стоит знать

21 июня 2025 года стало известно, что генерал-лейтенант Сергей Наев оставил должность командира тактической группы "Угледар", которая выполняла задачи в Донецкой области. По его словам, за время его каденции украинскими защитниками было уничтожено 19608 оккупантов (из них 9692 убитыми и 9916 – "300").

Между тем в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили СМИ о максимальном количестве дронов, которые способна запускать Россия за сутки. Сейчас оккупанты применяют до 300 ударных дронов за одни сутки. Однако с учетом имитаторов их максимальное количество может достигать 500 единиц.

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