Местные жители обращались к властям за помощью, однако их проигнорировали.

Каждый день тысячи туристов прибывают на маленький испанский остров, который едва выдерживает такое количество людей. Речь идет об острове Табарка, который имеет длину 1800 метров и ширину 400 метров. В нем проживает 68 постоянных жителей и он является самым маленьким населенным островом Испании, пишет Mirror.

Также этот остров имеет богатую историю, поскольку здесь, возможно, высадился самый выдающийся христианский миссионер, "апостол народов" святой Павел. Кроме того, Табарка была долгое время пристанищем для пиратов.

Известно, что в разгар сезона ежедневно на Табарку приезжает до 5 тысяч человек, что в 30 раз превышает постоянное население острова.

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Как отметила председатель ассоциации соседей Кармен Мартин, "проблема не в туристах", а в инфраструктуре.

"Нет общественных туалетов, нет затененных мест, туристические достопримечательности, такие как церковь или своды стены, закрыты, башня в руинах", - подчеркнула она.

Более того, медицинская помощь на острове очень ограничена, а также нет ни одного естественного укрытия от солнца вне зданий.

Кармен добавила, что местные жители настаивали на том, чтобы власти помогли им улучшить состояние острова, однако они так и не получили существенной помощи.

"Мы подали в мэрию планы по созданию зоны отдыха, чтобы молодые люди не должны были есть и отдыхать, сидя на тротуарах города, но они проигнорировали это", - отметила она.

По словам местных жителей, офисы, склады и даже музей находятся в ужасном состоянии.

"Однако, несмотря на все эти проблемы и присутствие разъяренных чаек, которые имеют привычку нападать на посетителей пляжа, люди продолжают приезжать. Они делают это из-за прекрасных пляжей и чистой воды, которые защищены первым морским заповедником Испании, объявленным в 1986 году", - подытожили в Mirror.

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Ранее эксперты проанализировали недавнюю авиакатастрофу в Индии и ответили, является ли место 11А самым безопасным в самолете, на котором сидел человек, единственный выживший в аварии.

Как отметили эксперты, определить самое безопасное место не так просто, поскольку конфигурации самолетов существенно отличаются, а выживание обычно зависит от сложной комбинации факторов.

Также ранее туристы назвали самые дорогие вещи, которые они случайно покупали во время отпуска. Сообщалось, что один из путешественников отдал примерно 1681 гривен за один стакан Coca-Cola в Риме, а другой заплатил за футболку 4 483 грн во время своего путешествия.

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