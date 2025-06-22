Робот убирает в гостиничном номере так, как будто он хозяин в нем.

В Китае создали гуманоидного робота, который может убирать в гостиничных номерах. Изобретение может самостоятельно мыть пол, наполнять запасы средств личной гигиены и даже чистить унитазы щеткой. Об этом пишет Forbes.

Этот робот получил имя H1 и способен перезагрузить гостиничную индустрию, которая пострадала во время пандемии COVID-19.

"Zerith H1 имеет туловище - высота которого регулируется от уровня земли до 6,5 футов (почти два метра - УНИАН) - прикрепленное к небольшой основе, оснащенной гибкими колесами. Его руки, имеющие семь степеней свободы, могут удлиняться до примерно 2,5 фута (0,7 метра - УНИАН). Он оснащен искусственным интеллектом, датчиками и камерами глубины, позволяющими ему обходить препятствия и передвигаться по узким коридорам и комнатам с различной планировкой. Аккумулятор работает четыре часа", - описывают робота в Forbes.

Видео дня

Компания-производитель Zerith Robotics недавно показала видео, на котором можно увидеть, как робот работает в ванной комнате номера отеля. Он профессионально бросает полотенца в корзину для белья, пополняет запасы средств гигиены, убирает на столешнице и даже наполняет вазу для цветов свежей водой.

"Мы выбрали гостиничную отрасль, потому что наша конечная цель - войти в бытовую сферу. Отели служат идеальным стандартным сценарием, ведущим к домам, с четкими требованиями и данными, которые можно повторно использовать в бытовых условиях", - подчеркнул в электронном письме Мин Юхен, основатель Zerith Robotics.

Отмечается, что цена такого робота может составлять около 13 700 долларов.

Другие интересные материалы о роботах

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что через 5-10 лет по улицам будут ходить роботы-гуманоиды. По его словам, также они будут управлять автомобилями. Альтман отметил, что роботы, которые заполнят улицы, будут ощущаться не только инопланетной расой, но, главное, будущим.

Кроме того, сообщалось, что появился первый летающий гуманоидный робот с реактивным ранцем. Робот весит 70 кг и может генерировать более 1000 ньютонов тяги, а температура выхлопных газов может доходить до 800 °C.

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