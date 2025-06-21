Строительство фортификационных сооружений может быть смертельно опасным, если делать это непосредственно на границе, считает военный обозреватель Денис Попович. По его словам, любая атака россиян в таком случае может быть трагической.
"Надо понимать, что это строительство фортификаций непосредственно на границе, когда границы сейчас с РФ нет. Есть линия фронта, через нее могут быть артобстрелы, летели и летят бомбы", - отметил Попович в эфире "Эспрессо".
Кроме того, он вспомнил о ситуации, которая была еще до наступления россиян в Сумской области. Тогда, как заявляет военный обозреватель, приграничные поселки подвергались различным ударам.
"Я бы честно говоря, не пожелал бы ни одному гражданскому или военному лицу строить фортификации в таких условиях, когда каждый дрон, каждый снаряд, каждая ракета, каждая бомба может быть смертельной", - отметил Попович.
После этого он добавил, что строительство фортификаций должно происходить там, где позволяет ситуация и там, где будет "удобно встречать врага" во время его наступления.
"И с точки зрения того, что он не достанет их артиллерией, и с точки зрения использования местности для строительства этих фортификационных сооружений. Другое дело - качество", - подчеркнул Попович.
Проблема фортификаций - последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что эксперты DeepState оценили украинские фортификации в Днепропетровской области. Сообщается, что ответственные ведомства начали исправлять ошибки и учитывать реальный опыт в изменяющейся войне.
Нардеп Александр Федиенко, в свою очередь, рассказал, связано ли давление россиян на Сумщине со слабыми фортификациями ВСУ. По его словам, наступление оккупантов происходит, в первую очередь, из-за приказа от кремлевского диктатора.