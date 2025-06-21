Укрепления нужно делать там, где это позволяет ситуация.

Строительство фортификационных сооружений может быть смертельно опасным, если делать это непосредственно на границе, считает военный обозреватель Денис Попович. По его словам, любая атака россиян в таком случае может быть трагической.

"Надо понимать, что это строительство фортификаций непосредственно на границе, когда границы сейчас с РФ нет. Есть линия фронта, через нее могут быть артобстрелы, летели и летят бомбы", - отметил Попович в эфире "Эспрессо".

Кроме того, он вспомнил о ситуации, которая была еще до наступления россиян в Сумской области. Тогда, как заявляет военный обозреватель, приграничные поселки подвергались различным ударам.

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"Я бы честно говоря, не пожелал бы ни одному гражданскому или военному лицу строить фортификации в таких условиях, когда каждый дрон, каждый снаряд, каждая ракета, каждая бомба может быть смертельной", - отметил Попович.

После этого он добавил, что строительство фортификаций должно происходить там, где позволяет ситуация и там, где будет "удобно встречать врага" во время его наступления.

"И с точки зрения того, что он не достанет их артиллерией, и с точки зрения использования местности для строительства этих фортификационных сооружений. Другое дело - качество", - подчеркнул Попович.

Проблема фортификаций - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты DeepState оценили украинские фортификации в Днепропетровской области. Сообщается, что ответственные ведомства начали исправлять ошибки и учитывать реальный опыт в изменяющейся войне.

Нардеп Александр Федиенко, в свою очередь, рассказал, связано ли давление россиян на Сумщине со слабыми фортификациями ВСУ. По его словам, наступление оккупантов происходит, в первую очередь, из-за приказа от кремлевского диктатора.

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