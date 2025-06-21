Сотни танкеров находятся под санкциями разных стран, отметил Рыженко.

Российский теневой флот, который Москва использует для экспорта своих нефтепродуктов в обход санкций, насчитывает от 600 до 1000 судов. Такую оценку привел капитан 1 ранга запаса Военно-морских сил, бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко.

"Дело в том, что их количество постоянно меняется. Это связано с тем, что меняются и владельцы, они перепродаются. Они меняют операторов, владельцев, иногда даже названия. Это делается намеренно, чтобы максимально реальную картину скрыть", – пояснил он в эфире телеканала "Мы – Украина".

Рыженко отметил, что под санкциями разных стран сейчас находится около 400 танкеров. Но влияние на них ограничено, добавил капитан 1 ранга запаса.

Видео дня

Теневой флот РФ

Теневой флот – это группа судов, с помощью которых Россия продолжает зарабатывать на экспорте нефти и нефтепродуктов в обход западных санкций. Часто такие танкеры меняют флаги, владельцев и названия, чтобы скрыть связь с Москвой.

К тому же, затрудняет отслеживание продажи энергоресурсов с помощью теневого флота и то, что Россия наладила перевалку нефти с одного судна на другое в открытом море.

Стоит отметить, что западные страны вводят санкции и против кораблей этого теневого флота. К примеру, в мае стало известно, что Лондон подготовил "крупнейший в истории" пакет санкций против теневого флота РФ. Тогда на сайте британского правительства отмечалось, что в санкционные списки попадут до 100 танкеров.

Вас также могут заинтересовать новости: