Этот беспилотник имеет много возможностей для ведения боевых действий.

В США успешно завершились испытания беспилотного летательного аппарата MQ-20 Avenger, который совершил имитированный перехват и уничтожение самолета ракетой. Об этом пишет Interesting Engineering.

Во время тестирования беспилотник показал, что может управлять, динамично удерживать позицию в воздухе с несколькими реальными самолетами. Кроме того, MQ-20 Avenger может обследовать имитированную боевую зону, самостоятельно принимать решения, сотрудничать с человеческим командованием и контролем, а также перехватывать два реальных самолета, благодаря чему он нанес имитированный ракетный удар по реальным целям.

В компании General Atomics подчеркнули, что мероприятие "live-on-live" с использованием типовых беспилотных летательных аппаратов группы 5 доказало, насколько зрелой является сейчас автономность для будущих платформ.

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"Это мероприятие отражает тот уровень взаимодействия и адаптивности, который, по нашему мнению, необходим для будущих усилий в сфере автономности. Возможность быстро интегрировать и тестировать элементы автономности от различных поставщиков помогает обеспечить военным эффективные возможности, независимо от их происхождения", - прокомментировал вице-президент по перспективным программам GA-ASI Майкл Атвуд.

Что известно о дроне

Avenger - это беспилотный летательный аппарат с реактивным двигателем, который GA-ASI широко использует как испытательную площадку для будущих автономных платформ сотрудничества. Дрон оснащен турбореактивным двигателем Pratt&Whitney.

"Двигатель разработан для большей экономии топлива и оснащен компонентами, обеспечивающими лучшие в своем классе показатели потребления топлива. Avenger может работать на скорости до 400 KTAS (до 740 км/ч - УНИАН), на высоте более 50 000 футов (15 тысяч метров - УНИАН) и имеет автономность более 20 часов", - добавили в Interesting Engineering.

Другие интересные материалы об авиации

Ранее компания Airbus представила новый беспилотный вертолет с "антидронными" ракетами. Речь идет о VSR700, который будет использовать 70-мм пусковую установку FZ602 от Thales Belgium.

Она может стрелять неуправляемыми ракетами и ракетами FZ275 LGR с полуактивным лазерным наведением, которые будут совместно производиться с украинским предприятием.

Также министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс высказался о полете на F-16. По его словам, этот самолет с одной стороны является очень быстрым, а с другой в нем можно почувствовать себя "птицей в небе".

"Я летал вместе с одним из наших самых опытных пилотов F-16. Кстати, он упорно сотрудничает с "Коалицией Воздушных сил" и очень активен в нашей оперативной группе по вопросам Украины. Поэтому было прекрасно летать вместе с ним, он показал мне различные маневры, выполнил несколько "трюков". Я имел возможность сполна почувствовать, что это такое - быть внутри F-16", - отметил политик.

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