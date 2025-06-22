Аналитик предупредил, что валюта останется предметом спекуляций.

В предыдущие недели главным спекулятивным инструментом был евро. На этих выходных достаточный разброс котировок как доллара, так и евро в обменных пунктах, что делает обе валюты объектом для дальнейших спекуляций.

Аналитик Алексей Козырев в своем прогнозе отметил, что в воскресенье, 22 июня, курс доллара курс доллара в большинстве обменников и открытых отделений банков будет в пределах: прием - 41,45 - 41,75 грн и продажа - 41,85 - 42,20 грн.

При этом курс евро будет находиться в пределах: прием - 48,00 - 48,30 грн и продажа - 48,35 - 48,90 грн.

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"В регионах, где конкуренция между обменниками ниже, владельцы обменников могут еще корректировать вышеуказанные коридоры покупок и продаж наличной валюты в пределах дополнительных плюс-минус 5−10 копеек, в зависимости от своих индивидуальных задач и платежеспособного спроса в своем регионе", - подытожил эксперт.

Курс доллара в Украине - последние новости

НБУ установил 23 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,83 грн/долл. Относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции.

Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 48,20 гривни за единицу европейской валюты, то есть гривня потеряла 34 копейки. Кстати, этот показатель является рекордным для Украины.

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