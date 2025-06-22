Справиться с этой задачей будет непросто.

Оптические иллюзии и визуальные головоломки полюбились многим пользователям Интернета. Эти задания не только помогают скоротать время, но и тестируют ваши способности.

Знали ли вы, что регулярное решение головоломок способствует улучшению критического и логического мышления, тренирует память и учит принимать решения в условиях ограниченного времени?! УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Ниже вы увидите коллаж с буквами, которые расположены в произвольном порядке. Кажется, что никакого смысла на этом изображении нет, но это не так. Где-то там мы спрятали слово "тюль". Вам нужно его отыскать.

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Это задание покорится не каждому, ведь время на его решение очень ограничено. Мы выделили на поиск слова всего 9 секунд, поэтому советуем не отвлекаться ни на что другое.

Ну что? Вы в игре?

Прежде чем начать отсчет времени, дадим вам небольшую подсказку: искать спрятанное слово надо не по горизонтали или вертикали, а по диагонали.

Готовы? Время пошло!

Итак, ваши 9 секунд исчерпаны. Удалось ли вам заметить слово "тюль" в этом хаосе? Если вы справились так быстро, вы действительно очень внимательный человек. Наверняка этот навык не раз пригодился как в профессиональной, так и в личной жизни.

Если же вы не успели, советуем вернуться к изображению и поискать слово "тюль" еще. Забудьте о таймере, просто сосредоточьтесь на конечной цели и у вас все получится.

Ответ:

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Вам понравилась эта головоломка? У нас есть для вас еще кое-что интересное. Попробуйте найти число 115 на картинке. Справиться нужно всего за 11 секунд, поэтому действовать придется быстро.

Или же можете проверить свои силы в головоломке, где надо найти число 205 среди десятков различных цифр. На ответ у вас будет только 9 секунд.

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