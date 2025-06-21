Также будет активизирована вся санкционная работа в Украине и направлено больше ресурсов на дроны.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения некоторых кадровых позиций, в частности в дипломатическом корпусе. Об этом он рассказал в видеообращении и подчеркнул, что государство готовит, в частности, три решения для защиты Украины.

"Мы со своей стороны в Украине приняли ряд новых решений, учитывая откровенность российских убийц, которые заявляют, что не собираются останавливаться. Будут новые наши международные меры ради действительно ощутимых международных санкций против России. Знаем каждую мишень для международных санкций. Я поручил отдельно работать с глобальным корпоративным сектором, и особенно по тому, что сохраняет связи российской энергетики и ОПК с миром", - заявил он в Telegram.

По словам Зеленского, будет активизирована вся санкционная работа в Украине - внутренняя работа, чтобы каждый, кто до сих пор помогает России, или каким-либо образом с ней сотрудничает, или сохраняет бизнес на оккупированной территории, - почувствовал, что это абсолютно преступная деятельность.

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Также, как заявил президент, будет направлено больше ресурсов в наши дроны всех типов, "от дипстрайков до конкретной защиты от российских ног на фронте".

"Мы изменим некоторые кадровые позиции, в частности в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении институтами, чтобы увеличить как украинский потенциал в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости. Что касается дипломатического корпуса, то за месяц - в частности, в формате совещания со всеми украинскими послами - мы сделаем выводы относительно этой трансформации...", - добавил украинский лидер.

В конце он рассказал, что дал главе Службы безопасности некоторые поручения, которые являются непубличными.

Последние заявления кремлевского диктатора - опасность для Украины

Как сообщал УНИАН, 21 июня во время Петербургского международного экономического форума 2025 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ не добивается капитуляции со стороны Украины. Также он назвал украинцев и россиян "одним народом".

У Путина спросили, ищет ли он безоговорочной капитуляции со стороны Украины, как президент США Дональд Трамп со стороны Ирана. В ответ на это глава Кремля сказал, что российско-украинская война является "принципиально другой ситуацией".

"Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле", - добавил он.

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