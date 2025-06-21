Военный заявил, что авто уже выставлено на продажу.

Жених украинской ведущей Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук ответил на хейт в сети относительно того, что он приехал забирать ее из роддома с новорожденным сыном на Rolls-Royce.

"Как я заработал на Ролс? Как-то в Черном море нашел я сокровище. Сдал его и приобрел авто. Поэтому если хочешь жить, как у Христа за пазухой, тебе нужно быть как минимум водолазом, специалистом и профессионалом. А чтобы им стать, ты можешь присоединиться к нам в подразделение", - написал он в Instagram-stories.

При этом Бабчук также напомнил о программе "Контракт 18-24" для молодежи:

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"Еще, если ты подпишешь у нас контракт, не умрешь на первом задании и не пойдешь на дно моря кормить рыб, то получишь один миллион гривень".

Отдельно он заявил, что авто уже выставлено на продажу:

"Америка. Не битый, не крашеный, один раз заезжал в роддом".

Напомним, 20 июня стало известно, что украиснкая ведущая и актриса Леся Никитюк родила сына. Новость о том, что Леся вот-вот родит, появилась 16 июня. Артистка признавалась, что узнала о своей беременности во время съемок фильма "Песики".

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