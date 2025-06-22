Об этом способе мало кто знает.

Если вы во время пользования теркой интересовались, для чего ей нужны все эти стороны, то такой вопрос волнует не только вас. Как оказалось, в терке есть одна сторона, благодаря которой можно создать что-то неожиданное и интересное. Об этом пишет Parade.

По словам профессионального организатора домашнего хозяйства Джен Уотсон, боковая сторона терки может использоваться для создания спиралей, чтобы делать из картофеля настоящие чипсы.

"В отличие от острых отверстий, предназначенных для измельчения, широкое горизонтальное лезвие (некоторые модели имеют более одного лезвия на стороне для нарезки) предназначено для нарезания тонких плоских кусочков сыра или овощей", - объяснили в материале.

Однако если просунуть шпажку внутрь картофеля и осторожно прокрутить ее через лезвие, можно создать чипсы.

Чтобы сделать спирали, приложите один конец картофеля к слайсеру и равномерно вращайте картофель по кругу. Когда спирали будут готовы, посыпьте их солью и другими приправами на ваш вкус, а затем запеките или обжарьте во фритюре.

"Вы можете посыпать их тертым пармезаном или другими приправами, как только они выйдут из духовки или горячего масла, и подавать с любимыми соусами - кетчупом, горчицей, соусом барбекю или ранчо", - рекомендуют в Parade.

Как насчет других сторон терки?

Стандартная терка имеет четыре стороны, каждая из которых используется по разному назначению.

Сторона для трения с крупными отверстиями подходит для сыра, кабачков или моркови.

Сторона для измельчения, которая имеет меньшие отверстия, подходит для продуктов, которые вы хотите использовать для приготовления десертов.

Самые маленькие отверстия можно использовать для трения орехов, цедры лимона и других подобных продуктов.

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