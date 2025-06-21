Как мираж: через 50 лет под землей нашли уникальный клад на сотни миллионов долларов

Среди находок - золотые монеты XVII века стоимостью более миллиона долларов каждая.

Настоящая сенсация для мира нумизматики: после десятилетий в забвении был найден клад с редкими золотыми монетами на сумму около 160 миллионов австралийских долларов (примерно 100 миллионов долларов США). Его прозвали "Коллекцией Путешественника", и она уже сейчас претендует на звание самой ценной в истории, пишет Daily galaxy.

Коллекцию собирал европейский коллекционер в 1930-х годах, путешествуя по Европе и Америке в поисках редких монет. С началом Второй мировой войны, опасаясь потери, он закопал ее в земле. С тех пор о ней никто не слышал.

Возвращение из небытия

Коллекция оставалась нетронутой более полувека, пока ее не обнаружили наследники. Монеты хранились в металлических контейнерах и сигарных коробках, тщательно спрятанных под землей. Теперь сокровище попало в руки специалистов - и готовится к большому возвращению.

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Первый аукцион, где была представлена часть коллекции, состоялся 20 мая 2025 года в Лондоне. Его организовал престижный аукционный дом Numismatica Ars Classica (NAC).

В коллекции - сотни монет, каждая из которых имеет не только большую стоимость, но и уникальную историю. Среди них:

100 дукатов Фердинанда III (1629 год) весом почти 350 граммов - оценивается в более чем 1,3 миллиона долларов.

70 дукатов польского короля Сигизмунда III - приблизительная цена 470 тысяч долларов.

Ультраредкие иранские томаны конца XVIII века, в том числе полный комплект, которых в мире - всего пять.

Коллекция, которая говорит сама за себя

Интересно, что монеты не просто дорогие - многие из них не показывались публике более 80 лет, а некоторые даже никогда не были официально задокументированы. Детальные записи коллекционера помогли проследить их происхождение до аукционов XIX века.

"Порой мне казалось, что я работаю с миражом", - признается Дэвид Гест, консультант NAC. "Это не просто набор монет - это история, запечатленная в металле".

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