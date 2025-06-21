Российские военблогеры жалуются, что ВСУ сменили фокус внимания с российской логистики на российских операторов БПЛА.

Назначение Роберта "Мадяра" Бровди командующим Силами беспилотных систем ВСУ уже отразилось на фронте. В частности российские Z-блогеры жалуются на резкое усиление "охоты" на российских дронщиков.

"Неприятные новости с фронта. Сейчас [украинцы] ослабили давление на [российскую] логистику и все силы бросили на выявление и уничтожение наших БПЛАшников. Когда вычисляют "гнезда", используют все средства подавления", – пишет российский военблогер Александр Харченко и добавляет, что ради уничтожения дронщиков ВСУ не жалеют даже снаряды для HIMARS.

Он также отмечает, что российской армии тоже стоило бы усилить "работу" по украинским дронщикам, но, по его словам, российское командование крайне неохотно выделяет ракеты и авиабомбы для ударов по таким целям.

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На новую стратегию ВСУ также жалуется и другой блогер Андрей Медведев.

"Мадьяр точно понимает, что надо делать, чтобы ослабить это звено у нас. У Мадьяра сейчас достаточно полномочий, чтобы привлекать дополнительные средства и устраивать охоту на наши расчёты. Мадьяр опасный, идейный и профессиональный враг", – жалуется Медведев.

Повышение "Мадяра": что нужно знать

Роберт "Мадяр" Бровди был мобилизован на фронт в 2022 году на должность командира взвода, но быстро поднялся по военной иерархии, благодаря своим успехам в применении БПЛА. Его "Птахи Мадяра" стали одним из самых известных подразделений операторов дронов в составе Сил обороны.

Недавно "Мадяр" представил свою стратегию того, как Украина может победить Россию. По его мнению, главная задача состоит в том, чтобы резко увеличить потери противника в живой силе - так, чтобы они превышали уровень пополнения. До сих пор дронщики ВСУ были больше сосредоточены на уничтожении вражеской техники, а не живой силы.

Также "Мадяр" предупредил, что в ближайшее время на фронте установится тотальная "кил-зона" шириной до 40 км, в которой дроны будут уничтожать все, что движется.

В начале июня президент Владимир Зеленский повысил "Мадяра" до командуюего новым родом войск - Силами беспилотных систем. Т.е. по должности он равен командующему ВМС или ВВС.

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