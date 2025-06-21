Ученые объясняют, что этой энергии хоть и "много", но ситуацию она изменить не сможет.

Согласно предсказаниям, сделанным еще сто лет назад, над нашей планетой существует область, в которой содержатся энергичные частицы из космоса. Однако, на сегодняшний день кажется, что этот энергетический потенциал невозможно использовать — его попросту нельзя "добыть", пишет Econews.

Радиационные пояса Ван Аллена вокруг Земли

В 1958 году Джеймс Ван Аллен обнаружил, что Землю окружают высокоэнергетические частицы. С помощью счетчика Гейгера он зафиксировал, что ближайший к Земле пояс заполнен протонами, а внешний — электронами.

С тех пор стало известно, что Земля окружена так называемыми "радиационными поясами Ван Аллена" — областями, насыщенными заряженными частицами высокой энергии.

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Дополнительные исследования показали, что эти частицы движутся одновременно вдоль магнитных силовых линий между полушариями, отражаясь в так называемых "зеркальных точках", и дрейфуют в продольном направлении. Однако эти невидимые кольца вокруг Земли могут принести больше вреда, чем пользы: во время геомагнитных бурь они ослабляют магнитное поле планеты.

Этот энергетический потенциал не стоит рассматривать как источник энергии

Сообщается, что когда наблюдаешь внешний и внутренний радиационные пояса, открытые Ван Алленом, становится очевидно, насколько непредсказуемо их поведение. Их состав и структура меняются в периоды магнитных бурь и активных фаз Солнца. Особенно нестабильным является внешний пояс, что делает его крайне ненадежным источником энергии.

Чем выше от Земли, тем больше частиц можно "собрать" — они остаются там в ловушке на протяжении нескольких лет. Однако, несмотря на знания об этом ресурсе, находящемся на высоте около 8 000 километров, человечество до сих пор не может использовать его на практике.

Главная причина заключается в том, что магнитное поле Земли несимметрично. Это влияет на проникновение частиц и делает невозможным создание стабильных условий для добычи энергии. Сегодня наука признаёт: космическая энергия — это интересное явление, достойное изучения, но не реальный источник энергии для людей.

Почему эту энергию невозможно добыть

Во-первых, даже в самых активных частях радиационного пояса мощность этой энергии составляет всего около 160 милливатт на квадратный метр. Это крайне мало — даже Солнце даёт в сотни раз больше.

Во-вторых, заряженные частицы в диапазоне мегаэлектронвольт чрезвычайно трудно захватывать и превращать в полезную энергию. Технические и инженерные трудности при реализации такой задачи колоссальны.

В-третьих, энергетический пояс представляет собой прямую угрозу для людей и техники. Длительное пребывание в этой зоне приводит к повреждению солнечных панелей, деградации датчиков, а также опасному облучению космонавтов. Риск слишком велик, чтобы оправдать попытки использования этой энергии.

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