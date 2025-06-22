Украина действительно производит много, но некоторые типы продуктов у нас в значительной степени являются импортными.

Мы живем в мире, который полагается на очень разветвленную систему международной кооперации. Не удивительно, что продукты с другого конца света сегодня являются привычной частью нашего рациона. И хотя есть много стран, которые способны прокормить себя только собственными продуктами, только одна страна способна обеспечить своим гражданам не просто достаточное количество продуктов, но их полное разнообразие. И это, к сожалению, не Украина.

Согласно новому научному исследованию, опубликованному в журнале Nature Food, если бы мировая торговля продовольствием внезапно прекратилась раз и навсегда, единственной страной, способной полностью обеспечить потребности своего населения в питании, была бы Гайна - небольшая страна на севере Южной Америки.

При населении менее 800 000 жителей, Гайана имеет все необходимые природные условия для полной продовольственной независимости. Теплый климат обеспечивает там идеальные погодные условия для круглогодичного сельского хозяйства. А прямой доступ к океану позволяет вылавливать и достаточное количество водных ресурсов. Поэтому Гайана способна производить достаточное количество продуктов всех основных групп: зерновые, овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, рыба и морепродукты.

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Авторы исследования отмечают, что такие страны, как Украина, США, Китай или Вьетнам, хотя и могут производить большое количество агропродукции, не имеют полного самообеспечения во всех категориях. Например, Украина очень зависит от импорта в таких категориях как фрукты, рыба и морепродукты.

Более трети стран мира могут удовлетворить потребности своего населения лишь в одной-двух категориях продуктов питания. Некоторые страны, например, Афганистан, Катар и Объединённые Арабские Эмираты вообще не могут самостоятельно удовлетворить потребности населения ни в одной из категорий и полагаются на импорт, чтобы компенсировать недостаток собственного производства по всем видам продуктов.

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