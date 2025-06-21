Эта резолюция стала первым действительно заметным разворотом внешней политики США при новом президенте.

24 февраля этого года ООН приняла скандальную резолюцию за авторством США, приуроченную к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. В ней содержались лишь аморфные призывы к миру без уточнения, кто является агрессором, а кто жертвой. Теперь стало известно, что американские дипломаты согласовывали текст этой резолюции с россиянами. Причем делали это за спинами своих европейских союзников, пишет французская газета Le Monde.

В довольно большой статье издание приводит всю историю беспомощности Запада перед лицом российской агрессии против Украины - начиная с 2014 года, когда президент США Барак Обама посоветовал только что сформированному революционному правительству в Киеве не оказывать сопротивления россиянам в Крыму, потому что помогать украинцам оружием никто не собирался.

Немного покритиковав Джо Байдена за его постоянный страх эскалации, который сдерживал США от более масштабной помощи в 2022-24 годах, Le Monde переходит к событиям последних месяцев, когда Белый дом захватил Дональд Трамп.

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"Трамп бросил Европе в лицо ее бессилие. Он пообещал решить украинский конфликт за 24 часа, и то, как он это сделал, ошеломило европейцев: он присоединился к России, которую отказался называть агрессором; обвинил Украину в развязывании войны; и назвал Зеленского диктатором", - говорится в публикации.

Одним из элементов этой новой политики Вашингтона и стала скандальная резолюция в ООН. Изначально планировалось, что Украина подаст свою резолюцию к годовщине полномасштабного вторжения, за которую проголосуют европейцы, американцы и большинство стран мира. Но за несколько дней до голосования поверенная в делах США в ООН Дороти Шей сообщила послу Франции в ООН Николя де Ривьеру и его британской коллеге Барбаре Вудворд, что США просят Украину отозвать свой проект резолюции, потому что хотят подать свой собственный. И Вашингтон ожидал, что Европа поддержит именно американскую резолюцию.

Де Ривьер отметил, что украинцы не станут отзывать свою резолюцию, и спросил, что именно такого особенного в американском варианте.

"Мир, а не война", - ответила представительница США.

"Это российско-американская инициатива?" - пошутил в ответ де Ривьер.

Однако теперь британские и французские источники подтвердили Le Monde, что шутка была пророческой: как оказалось, американский проект резолюции действительно предварительно обсуждался с россиянами - за спинами европейцев.

В итоге в ООН были проголосованы обе резолюции - украинская и американская. Причем американцы не голосовали ни за одну из них, поскольку французы успели внести в американский документ пункт об уважении территориальной целостности стран-членов ООН. В таком виде резолюция стала неприемлемой не только для США, но также для России, КНДР и Израиля. Не голосовала за него и Украина.

Политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе, страны альянса планируют сделать Трампу две большие уступки. Во-первых, они согласятся формально взять на себя обязательства об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП. А во-вторых, не будет проведено заседание Совета Украина-НАТО, чтобы не раздражать президента США, который очевидно симпатизирует противоположной стороне в российско-украинской войне.

Это происходит на фоне откровенно детского поведения Трампа, который публично рассказывает о своей дипломатической гениальности и жалуется, что никто не дает ему Нобелевскую премию мира.

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