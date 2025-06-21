В дальнейшем выполнение задач в этом районе будет возложено на один из новосозданных корпусов ВСУ.

Генерал-лейтенант Сергей Наев оставил должность командира тактической группы "Угледар", которая выполняла задачи в Донецкой области. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"На основании распоряжения Генерального штаба завершил свою каденцию в должности командира тактической группы "Угледар". Вместе с офицерами органа управления оставляем одно из самых горячих направлений Донецкой области", - заявил он.

По словам Наева, в дальнейшем выполнение задач в этом районе будет возложено на один из вновь созданных корпусов Вооруженных сил Украины.

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"Подводя итоги, прежде всего хочу поблагодарить надежных и самоотверженных друзей-благотворителей, которые в течение четырех месяцев нашей ротации не оставили без внимания ни одного проблемного вопроса, возникшего в приданных бригадах. Благодаря вашей поддержке удалось оперативно реагировать на вызовы и повышать боеспособность подразделений.

За период моей каденции силами и средствами тактической группы "Угледар" было уничтожено: 19608 оккупантов (из них 200-е 9692 и 300-е 9916), 74 танка, 138 ББМ, 316 артиллерийских систем, утилизировано 1296 единиц автомобильной техники", - отметил генерал-лейтенант.

Перестановки в армии: последние новости

Как сообщал УНИАН, на этой неделе вместо уволенного в начале июня Михаила Драпатого новым командующим Сухопутных войск ВСУ назначен Геннадий Шаповалов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Ранее эту должность занимал Михаил Драпатый. Однако 1 июня россияне нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. Было известно о 12 погибших и более 60 раненых. В тот же день Драпатий подал в отставку. Через два дня после этого Зеленский перевел Драпатого на другую должность - командующего Объединенными силами.

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