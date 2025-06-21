Аятолла хочет обеспечить быстрый и организованный переход власти, поскольку в стране война.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выбрал трех кандидатов на должность своего преемника в случае, если США или Израиль его убьют. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников, знакомых с его планами.

Отмечается, что аятолла принял решение поручить Ассамблее экспертов - духовному органу, ответственному за назначение верховного лидера, - быстро выбрать его преемника из трех предложенных им людей.

Издание рассказало, что обычно процесс назначения нового верховного лидера в Иране может длиться месяцами, и священнослужители сами выбирают имена из собственных списков. Но сейчас, когда страна в состоянии войны, говорят чиновники, аятолла хочет обеспечить быстрый и организованный переход власти.

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Сына аятоллы Хаменеи Моджтаба, также священнослужителя и близкого к Корпусу стражей Исламской революции, о котором поговаривали, что он является одним из главных претендентов на место отца, нет среди кандидатов, пишет издание. Также Хаменеи выбрал ряд людей для замены военных командиров на случай, если те погибнут.

В материале говорится, что израильские удары по Ирану, которые начались всего неделю назад, стали крупнейшей атакой на Иран со времен войны с Ираком в 1980-х годах, а их влияние на столицу Тегеран было особенно жестоким. Всего за несколько дней Израиль нанес Тегерану больший вред, чем иракский диктатор Саддам Хусейн за всю свою восьмилетнюю войну против Ирана.

В то же время, отмечается в материале, похоже, Иран уже вышел из первоначального шока и реорганизовался, чтобы наносить ежедневные контрудары по Израилю.

Политик-реформатор и бывший вице-президент Ирана Мохаммед Али Абтахи рассказал, что Израиль неправильно рассчитал реакцию иранцев на войну. По его словам, глубокие политические группировки, которые обычно находятся в острых разногласиях друг с другом, сплотились вокруг верховного лидера и сосредоточились на защите страны от внешней угрозы.

По словам иранских чиновников, высокопоставленные чиновники Ирана готовятся к различным последствиям, поскольку война обостряется, а президент США Дональд Трамп медлит с решением о том, стоит ли вступать в нее.

Источники NYT рассказали, что руководство Ирана сейчас обеспокоено тремя основными проблемами: покушением на аятоллу Хаменеи, вероятным вступлением Соединенных Штатов в войну и небывало разрушительными атаками на критическую инфраструктуру.

Страх перед смертью в Иране настолько силен, говорят чиновники, что разведка запретила чиновникам и военным командирам использовать мобильные телефоны и любые другие электронные средства связи. Также им приказано оставаться под землей.

Война на Ближнем Востоке: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в субботу утром Израиль ударил по крупнейшему ядерному центру Ирана, что в провинции Исфахан. Утечки опасных материалов не было зафиксировано, однако жителям посоветовали избегать зоны удара из-за спасательных операций. Противовоздушная оборона Ирана частично перехватила атаки, хотя некоторые ракеты достигли цели, рассказал заместитель губернатора провинции.

Также известно, что президент США Дональд Трамп дал Ирану срок в две недели для заключения сделки. Однако, как пишет The New York Times, не факт, что 14-дневный срок Трампа является чем-то большим, чем способ выиграть время для военных приготовлений. Остается неясным, серьезно ли глава Белого дома относится к переговорам или просто хочет выиграть время, чтобы лучше подготовиться к военному нападению.

В то же время, как оказалось, из-за отсрочки Трампом решения о том, начинать ли атаку на Иран, Израиль столкнулся со стратегической дилеммой в Иране. Чем дольше Израиль ждет решения американского президента, тем больше нагрузка на его систему ПВО. Страна сжигает свои запасы перехватчиков ракет, будучи вынуждена отдавать приоритет защите одних районов над другими. Это повышает риск того, что больше ракет поразят как гражданские кварталы, так и стратегические объекты безопасности.

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