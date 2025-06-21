Агрессия РФ наносит серьезный ущерб украинской экологии. Об этом заявил эколог, доцент кафедры географии Днепровского национального университета им. А. Гончара Вадим Манюк в эфире "Киев24".
"Мы сейчас даже не можем окончательно это оценить, потому что не хватает методик. Мы не знаем точно, чем "нафаршировано" все это их оружие, ракеты, "шахеты", какие вещества используют в каждом случае. Все это попадает в атмосферу, и в почву, и в воду", - подчеркнул специалист.
По словам эколога, значительная часть этих веществ не утилизируется в природе, поэтому длительное время сохраняются в почвах и воде.
"Относительно людей, то есть кратковременное влияние, когда атмосфера мгновенно насыщается очень высокотоксичными веществами. Если говорить о последних масштабных обстрелах, которые были в Киеве, то фактически сейчас над всем городом фиксируется фоновое загрязнение", - отметил Манюк.
Эксперт добавил, что Украине необходимо изменить систему мониторинга и оборудовать города, которые находятся под обстрелами, новыми датчиками, которые будут эффективно отслеживать уровень загрязненности.
Экология Украины - последние новости
Как писал УНИАН, в Чернобыльской зоне трагически погиб конь Пржевальского. Как стало известно, животное подорвалось на взрывном устройстве.
"Этот трагический случай подчеркивает долговременные последствия военной агрессии: даже после отступления российских войск смертельная опасность остается, угрожая не только диким животным, но и людям", - отметили в Государственной пограничной службе Украины.
В то же время эколог Иван Русев сообщил, что в Одесской области "шахеды"превратили часть заповедника в черную пустыню. Речь идет о части Национального природного парка "Тузловские лиманы", где пострадали розовые фламинго и краснокнижные утки нерозные.
По его словам, выбросы и подрыв противокорабельных мин, мощные шумы БпЛА, пожары, которые возникают из-за войны, разрушают баланс в экосистемах нацпарка. В частности российские беспилотники испугали редких фламинго и они были вынуждены сменить место постоянной дислокации в нацпарке.
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