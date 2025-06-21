По словам эксперта, во время обстрелов атмосфера мгновенно насыщается очень высокотоксичными веществами.

Агрессия РФ наносит серьезный ущерб украинской экологии. Об этом заявил эколог, доцент кафедры географии Днепровского национального университета им. А. Гончара Вадим Манюк в эфире "Киев24".

"Мы сейчас даже не можем окончательно это оценить, потому что не хватает методик. Мы не знаем точно, чем "нафаршировано" все это их оружие, ракеты, "шахеты", какие вещества используют в каждом случае. Все это попадает в атмосферу, и в почву, и в воду", - подчеркнул специалист.

По словам эколога, значительная часть этих веществ не утилизируется в природе, поэтому длительное время сохраняются в почвах и воде.

"Относительно людей, то есть кратковременное влияние, когда атмосфера мгновенно насыщается очень высокотоксичными веществами. Если говорить о последних масштабных обстрелах, которые были в Киеве, то фактически сейчас над всем городом фиксируется фоновое загрязнение", - отметил Манюк.

Эксперт добавил, что Украине необходимо изменить систему мониторинга и оборудовать города, которые находятся под обстрелами, новыми датчиками, которые будут эффективно отслеживать уровень загрязненности.

Экология Украины - последние новости

Как писал УНИАН, в Чернобыльской зоне трагически погиб конь Пржевальского. Как стало известно, животное подорвалось на взрывном устройстве.

"Этот трагический случай подчеркивает долговременные последствия военной агрессии: даже после отступления российских войск смертельная опасность остается, угрожая не только диким животным, но и людям", - отметили в Государственной пограничной службе Украины.

В то же время эколог Иван Русев сообщил, что в Одесской области "шахеды"превратили часть заповедника в черную пустыню. Речь идет о части Национального природного парка "Тузловские лиманы", где пострадали розовые фламинго и краснокнижные утки нерозные.

По его словам, выбросы и подрыв противокорабельных мин, мощные шумы БпЛА, пожары, которые возникают из-за войны, разрушают баланс в экосистемах нацпарка. В частности российские беспилотники испугали редких фламинго и они были вынуждены сменить место постоянной дислокации в нацпарке.

Вас также могут заинтересовать новости: