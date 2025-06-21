Кажется, тонкого корпуса и премиального дизайна мало, чтобы оправдать ценник в $1100.

Samsung представила в мае Galaxy S25 Edge – свой рекордно тонкий и легкий флагман. Релиз получился неоднозначным, и стартовые продажи подтверждают это.

Как сообщает корейское издание The Elec со ссылкой на инсайдеров, Galaxy S25 Edge продается плохо – гораздо хуже, чем прогнозировал производитель. Ранее Samsung уже сократил объемы выпуска новинки, а сейчас сделала это повторно, хотя обычно у телефонов есть три месяца, чтобы закрепиться на рынке.

По мнению экспертов, слабый интерес объясняется несколькими факторами: завышенным ценником ($1100), минимальными отличиями от прошлогодних моделей, если не считать толщину, скромной автономностью, а также сильной конкуренцией со стороны iPhone и Pixel. Другими словами, потенциальные покупатели не увидели в тонком устройстве значительных преимуществ за свои деньги.

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По мнению обозревателей, смартфон является неразумным выбором для большинства пользователей, но может понравиться любителям эстетики и премиального дизайна. Особенно учитывая завышенную цену устройства, которая в рознице нередко превышает стоимость флагманского S25 Ultra.

Источники, знакомые с планами Samsung, утверждают, что на фоне проблем с S25 Edge Samsung резко наращивает производство складных Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 для американского рынка в преддверии возможного введения новых тарифов Трампом.

Ранее СМИ писали, что Apple также не уверена в успехе своего будущего рекордно тонкого смартфона iPhone 17 Air, который заменит модель Plus. На фоне неутешительных продаж Galaxy S25 Edge компания может пересмотреть стартовые объемы выпуска своего устройства в сторону уменьшения.

По слухам, Samsung до конца 2025 года может выпустить Galaxy G Fold, свой первый складывающийся втрое смартфон. В разложенном состоянии размер девайса составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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