Женщине понадобилось всего несколько лет, чтобы выйти на стабильный доход в более чем миллион долларов в год.

Вряд ли найдется много людей, которые бы не мечтали о собственном бизнесе и больших доходах. Но для успеха на пути предпринимательства нужны не только решительность и стартовый капитал, но также и понимание бизнес-процессов и способность постоянно развиваться и адаптироваться. Об этом в авторской статье для CNBC рассказала американская бизнес-вумен Дженни Ву.

Она отметила, что запустила свой первый маленький бизнес по онлайн-продажам через Amazon в 2018 году. В то время она совмещала две работы, обучение на дневной магистратуре в Гарварде и воспитание трех маленьких детей.

Однако со временем ей удалось раскрутить свой маленький бизнес и диверсифицировать его. Сегодня у Дженни Ву есть пять различных источников дохода, которые совокупно дают ей более 1,7 миллиона долларов в год. Однако женщина отмечает, что достижение успеха требовало от нее не только решиться на первый шаг, но и постоянной работы над собой и над развитием бизнеса.

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"Рынки имеют циклы. Многие подработки имеют срок годности. Психологическая игра предпринимательства зависит от вашей способности оставаться гибким, адаптивным и устойчивым перед лицом неопределенности", - пишет она.

Дженни Ву также назвала пять книг, которые помогли ей не только начать свое дело, но и двигать его вперед в меняющихся обстоятельствах. Вот эти книги:

"Алгебра богатства: простая формула финансовой безопасности" Скотта Гэллоуэя. По словам бизнес-вумен, эта книга учит принятию разумных, стратегических решений и правильному распределению таких дефицитных ресурсов как собственное время и собственные силы. "Мышление в ставках: как принимать более разумные решения, когда у вас нет всех фактов" Энни Дюк. Автор книги объясняет, как оценивать варианты выбора, учитывая вероятности, а не факты. "Альманах бедного Чарли: существенный ум и мудрость Чарльза Т. Мангера" Чарльза Мангера. Автор книги - ныне покойный друг известного инвестора Уоррена Баффета объясняет, почему полезно смотреть на проблему с необычной стороны. "Эго - враг" Райана Холидея. Автор учит тому, как не позволить собственному эго и собственным убеждениям ослеплять вас и игнорировать обратную связь при принятии решений. "Следующий день: переходы, изменения и движение вперед" Мелинды Френч Гейтс. В этой книге бывшая жена Билла Гейтса сосредоточилась на вопросах того, как понять, что пришло время изменить курс.

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