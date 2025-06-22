Если вражеский дрон будет лететь на высоте более 2 километров, пулеметами сбить его не получится, отметил Гетьман.

Россия способна изготавливать до 200 дронов в день, и когда накопит определенную партию, применяет ее для атак по Украине. Сейчас дронам противодействует система ПВО и мобильные огневые группы, которые борются с беспилотниками стрелковым оружием и зенитно-пулеметными установками.

Такое заявление сделал в эфире телеканала FREEДОМ военный аналитик, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман. Однако, как отметил специалист, если вражеский дрон будет лететь на высоте более 2 километров, пулеметами сбить его не получится.

"Но мы сейчас в полушаге от решения вопроса, чтобы российские беспилотники перехватывали наши дроны. Сейчас программа по дронам-перехватчикам уже на завершающей стадии. Это единственный разумный вариант, как можно бороться с большим количеством беспилотников", – продолжил Гетьман.

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По словам майора запаса, в противодействии большому количеству дронов могли бы помочь немецкие зенитные артиллерийские комплексы Skynex.

"Но я не знаю, есть ли он у нас на вооружении. Это скорострельная автоматическая пушка, она стреляет программируемыми снарядами и пулями, которые разрываются за несколько десятков метров до цели и благодаря кинетической энергии поражают цель, которая движется навстречу. Такое оружие применяется при массовых налетах, когда летит много целей, одна за другой. Вот такое оружие может пару стай воздушных целей приземлить", – констатировал военный аналитик.

Зенитные артиллерийские комплексы Skynex

Skynex – зенитный артиллерийский комплекс, разработанный компанией Rheinmetall Air Defence. Согласно данным из открытых источников, эффективная дальность стрельбы этого комплекса составляет 4000 метров, а скорострельность пушки – 1000 выстрелов в минуту.

Батарея системы Skynex состоит из четырех 35 мм пушечных установок, поста управления и радиолокационной станции, которая находит цель и наводит на нее пушки.

Отметим, что в августе 2024 года стало известно, что комплексы противовоздушной обороны Skynex начали защищать украинское небо. Главная задача Skynex, это объектовая противовоздушная оборона.

А в сентябре 2024 года в Воздушных силах ВСУ впервые показали работу Skynex в Украине.

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