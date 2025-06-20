В приложении есть все необходимые ручные настройки, включая экспозицию, ISO и баланс белого.

Компания Adobe выпустила Project Indigo для iOS – бесплатное приложение для мобильной съемки, которое по принципу работы напоминает любимую многими "камеру" Google.

По словам разработчиков, вместо привычного "смартфонного" вида с перенасыщенными яркостью, резкостью и насыщенностью, Indigo предлагает более естественную картинку – по качеству близкую к тому, что выдают зеркальные камеры.

Приложение использует слияние 32 кадров в одно изображение, что позволяет снизить шум и сохранить высокий динамический диапазон. При цифровом зуме Project Indigo делает серию снимков и совмещает их, чтобы улучшить резкость и снизить уровень шума.

Видео дня

Кроме того, в приложении есть все необходимые ручные настройки, включая экспозицию, ISO и баланс белого. Делать фото можно в JPEG и DNG, есть и поддержка RAW.

Project Indigo работает на моделях Pro и Pro Max начиная с iPhone 12, а также на всех обычных iPhone начиная с 14‑го. Приложение полностью бесплатно, более того, для его использования даже не требуется аккаунт Adobe.

Как УНИАН уже рассказывал, в iPhone с выходом iOS 26 появилась функция, которая есть на каждом Android. Она позволяет напрямую установить любую песню на рингтон.

Полноценная iOS 26 выйдет в сентябре сразу после анонса iPhone 17. Если вам не терпится заценить нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Операционку можно поставить на iPhone 11 и более новые смартфоны Apple.

Вас также могут заинтересовать новости: