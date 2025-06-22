Американский лидер предостерег Иран от ответа, подчеркивая, что США могут повторить эти удары.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен немедленно заключить мир. Иначе Америка нанесет "гораздо более масштабные" удары по ядерной инфраструктуре страны, заявил он во время пресс-конференции в Белом доме по итогам атаки.

Американский лидер подчеркнул, что целью операции была ликвидация ядерной угрозы, которую представляли ядерные объекты Ирана. Эти объекты "были полностью и безвозвратно уничтожены". Комментируя атаку, Трамп сказал:

"Будет либо мир, либо трагедия для Ирана - гораздо большая, чем та, свидетелями которой мы стали за последние восемь дней. Помните, что осталось еще много целей. Сегодняшняя была самой сложной из них и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не наступит быстро, мы будем преследовать другие цели с точностью, скоростью и мастерством. Большинство из них можно уничтожить за считанные минуты".

Отдельно он напомнил о длительной агрессивной риторике Ирана в отношении США, а также похвалил координацию действий с Израилем, в частности отметил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и израильских военных, которые проделали "замечательную работу".

Видео дня

"Я хочу поблагодарить и поздравить премьер-министра Нетаньяху. Мы работали как команда, как, возможно, ни одна команда не работала раньше. И мы прошли долгий путь к тому, чтобы стереть эту ужасную угрозу для Израиля. Я хочу поблагодарить израильских военных за отличную работу, которую они проделали", - добавил Трамп.

Атака США на Иран - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет другой армии, которая могла бы сделать это", - заявил Трамп.

Позже Трамп опубликовал в Truth Social скриншот с OSINT-аккаунта Open Source Intel с текстом "Фордо больше нет".

Вас также могут заинтересовать новости: