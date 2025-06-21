Это не оказывает негативного влияния на здоровье, но тенденция пугающая.

В последние годы ночные прохожие в США стали замечать, что уличные фонари начали излучать странное фиолетовое свечение. Оказалось, что это результат деградации силиконового люминофора в светодиодах (LED).

Не менее 30 американских штатов с 2021 года сообщили о том, что фонари сменили ярко-белый свет на пурпурный. Подобные случаи были зафиксированы также в Канаде и Ирландии, пишет IFL Science.

Фиолетовое освещение появляется локально — например, в городах Милуоки и О-Клэр (Висконсин), Шомбург (Иллинойс), Палм-Бич (Флорида) и Лос-Анджелес (Калифорния).

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В большинстве случаев причиной считают разрушение жёлтого силиконового люминофора, который используется для создания белого света в LED-лампах.

Светодиоды — это полупроводниковые устройства, излучающие свет при прохождении электрического тока. Они считаются эффективным вариантом для уличного освещения, поскольку служат дольше и потребляют меньше энергии по сравнению с традиционными натриевыми лампами.

Особенно полезны синие светодиоды — их свет имеет короткую длину волны (а значит, большую энергию). Однако синий свет не всегда желателен. Чтобы создать белое свечение, синие светодиоды покрывают слоем жёлтого люминофора. Под действием синего света люминофор испускает жёлтый свет, и их комбинация воспринимается глазом как белая.

Со временем люминофор может разрушаться. Без жёлтого фильтра преобладает синий свет, из-за чего лампа начинает казаться фиолетовой. Причина того, что такие фонари стали массово появляться после 2021 года, кроется в партии недавно установленных светильников.

Крупнейший производитель осветительных приборов в Северной Америке — компания Acuity — в удалённом с тех пор заявлении в 2023 году объяснил: "Эффект "фиолетового света" связан со спектральным сдвигом, вызванным смещением люминофора, которое происходит через несколько лет после установки. Это затронуло небольшой процент продукции под брендом AEL, и мы — не единственный производитель, столкнувшийся с данной проблемой. Такой свет не является вредным или опасным, и мы больше не используем те светодиоды, которые вызвали этот спектральный сдвиг".

Проблемные лампы в большинстве случаев были заменены, а производители устранили дефект в новых партиях, поэтому повторения этой ситуации в ближайшие годы не ожидается.

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