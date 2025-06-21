Иранский лидер скрывается из-за опасений покушения, говорится в материале.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готовился провести тайные переговоры между чиновниками Ирана и США в Стамбуле на фоне обострения на Ближнем Востоке. Но встреча так и не состоялась, ведь верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который должен был одобрить переговоры, не нашли.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники среди американских чиновников. Отмечается, что 16 июня Трампу позвонил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и предложил провести такую встречу.

Американский лидер согласился и планировал отправить в составе американской делегации вице-президента Джей Ди Венса, и спецпосланника Стивена Уиткоффа. Также он рассматривал возможность лично отправиться на переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в случае такой необходимости.

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Но для такой встречи было необходимо и одобрение со стороны верховного лидера Ирана Хаменеи, и его не удалось найти. Переговоры отменили через несколько часов ожидания, когда иранская сторона сообщила Турции, что не смогла связаться с Хаменеи.

Источники журналистов рассказали, что иранский лидер скрывается из-за опасений покушения.

Верховный лидер Ирана назвал имена преемников

На фоне обострения между Израилем и Ираном верховный лидер Ирана Али Хаменеи скрывается. По данным NYT, он уже успел назвать трех вероятных преемников на случай своей смерти. Собеседники издания говорят, что аятолла хочет обеспечить быстрый и организованный переход власти.

Журналисты со ссылкой на иранские источники утверждают, что сына аятоллы Хаменеи Моджтаба, также священнослужителя и приближенного к Корпусу стражей Исламской революции в этом перечне нет. Поговаривали, что он был одним из главных претендентов на это место.

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