22 июня православные верующие вспоминают всех святых земли Украинской и новомучеников и исповедников, которые пострадали за Христа в XX веке. Кого еще почитают в этот день, об обычаях дня, его народных приметах и какой сегодня церковный праздник в Украине в старом календаре - читайте ниже.
- Что за праздник сегодня церковный в Украине
- О чем попросить у святых земли Украинской, что нельзя делать
- Приметы 22 июня - о чем предупреждает погода
Что за праздник сегодня церковный в Украине
22 июня в православном календаре - День всех святых земли Украинской. У праздника нет постоянной даты - он приходится на второе воскресенье после Троицы и совпадает по новому и старому стилям.
В этот день почитают как официально канонизированных святых, так и всех безвестных подвижников, которые жизнью и служением укрепили православную веру на украинской земле. Также праздник посвящен новомученикам и исповедникам XX века, что пострадали от гонений в Украине и других регионах.
Среди украинских святых особенно чтят апостола Андрея Первозванного, святителя Владимира и княгиню Ольгу, князя Аскольда, Константина Острожского и других правителей, что поспособствовали утверждению христианства. Вспоминают в церкви и киевских святителей - первого митрополита Михаила, святителя Илариона, священномученика Макария, Петра и Алексея, преподобных Антония и Феодосия Печерских, Иова Почаевского, волынских святых и многих других.
Какой православный праздник сегодня еще:
- почитают священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
- мучеников Зинона и Зину;
- мучеников Галактиона и Юлианию;
- всех преподобных и богоносных отцов, просиявших на святой Афонской горе.
Какой сегодня церковный праздник по старому стилю, мы рассказывали ранее - 22 июня вспоминают святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.
О чем попросить у святых земли Украинской, что нельзя делать
К святым земли Украинской традиционно обращаются с молитвами о мире и защите для родной земли, просят о помощи в трудные времена, а также единства и духовной опоры.
В народном календаре дату прозвали Евсеев день. Он считается благоприятным для любых домашних и хозяйственных дел, в том числе в саду и на огороде. Согласно поверьям, 22 июня может стать судьбоносным днем: в эту дату можно встретить свою родственную душу.
Церковь, как и всегда, 22 июня осуждает ругань, сплетни, клевету, жадность, уныние. Не следует отказывать в помощи тем, кто обращается с искренней просьбой.
По народным приметам, сегодня не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу и начинать важные дела до полудня.
Приметы 22 июня - о чем предупреждает погода
По народным приметам дня судят о погоде и будущем урожае:
- утром дождь - к богатому урожаю хлеба;
- туман над берегом - приближается ненастье:
- радуга в полдень - к ветру и осадкам.
- много комаров - к потеплению;
Если 22 июня выдался очень жаркий день, то зима, значит, будет очень суровой.