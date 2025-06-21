Православный праздник сегодня известный также как Евсеев день, или день встреч.

22 июня православные верующие вспоминают всех святых земли Украинской и новомучеников и исповедников, которые пострадали за Христа в XX веке. Кого еще почитают в этот день, об обычаях дня, его народных приметах и какой сегодня церковный праздник в Украине в старом календаре - читайте ниже.

Что за праздник сегодня церковный в Украине

22 июня в православном календаре - День всех святых земли Украинской. У праздника нет постоянной даты - он приходится на второе воскресенье после Троицы и совпадает по новому и старому стилям.

В этот день почитают как официально канонизированных святых, так и всех безвестных подвижников, которые жизнью и служением укрепили православную веру на украинской земле. Также праздник посвящен новомученикам и исповедникам XX века, что пострадали от гонений в Украине и других регионах.

Видео дня

Среди украинских святых особенно чтят апостола Андрея Первозванного, святителя Владимира и княгиню Ольгу, князя Аскольда, Константина Острожского и других правителей, что поспособствовали утверждению христианства. Вспоминают в церкви и киевских святителей - первого митрополита Михаила, святителя Илариона, священномученика Макария, Петра и Алексея, преподобных Антония и Феодосия Печерских, Иова Почаевского, волынских святых и многих других.

Какой православный праздник сегодня еще:

почитают священномученика Евсевия, епископа Самосатского;

мучеников Зинона и Зину;

мучеников Галактиона и Юлианию;

всех преподобных и богоносных отцов, просиявших на святой Афонской горе.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю, мы рассказывали ранее - 22 июня вспоминают святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

О чем попросить у святых земли Украинской, что нельзя делать

К святым земли Украинской традиционно обращаются с молитвами о мире и защите для родной земли, просят о помощи в трудные времена, а также единства и духовной опоры.

В народном календаре дату прозвали Евсеев день. Он считается благоприятным для любых домашних и хозяйственных дел, в том числе в саду и на огороде. Согласно поверьям, 22 июня может стать судьбоносным днем: в эту дату можно встретить свою родственную душу.

Церковь, как и всегда, 22 июня осуждает ругань, сплетни, клевету, жадность, уныние. Не следует отказывать в помощи тем, кто обращается с искренней просьбой.

По народным приметам, сегодня не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу и начинать важные дела до полудня.

Приметы 22 июня - о чем предупреждает погода

По народным приметам дня судят о погоде и будущем урожае:

утром дождь - к богатому урожаю хлеба;

туман над берегом - приближается ненастье:

радуга в полдень - к ветру и осадкам.

много комаров - к потеплению;

Если 22 июня выдался очень жаркий день, то зима, значит, будет очень суровой.

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