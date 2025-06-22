Гетьман отметил, что не существует системы ПВО и ПРО, которая защитила бы от атак на все 100%.

Российские оккупанты изменили тактику ударов по украинским городам. Ранее враг выпускал сотни ракет по множеству различных целей, и на каждую локацию приходилось по несколько ракет и дронов. Сейчас картина несколько иная.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный аналитик, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман. По его словам, это связано с улучшением противоракетной обороны Украины.

"По статистике, мы видим, что Россия может выпустить сотню ракет за один налет. Раньше их налеты были нацелены на много локаций. И на каждую локацию приходилось, скажем, 2-3 ракеты и определенное количество дронов. Учитывая коэффициент, с которым мы уничтожаем их ракеты, то при запуске небольшого количества ракет они практически все могли быть сбиты. И смысла от этой атаки просто никакого", – пояснил аналитик.

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Гетьман заметил, что не существует системы ПВО и ПРО, которая защитила бы от атак на все 100%. Все ракеты сбить невозможно, добавил он.

"Дай бог, чтобы мы могли уничтожать хотя бы около 80-85% ракет. Например, тактико-техническая характеристика зенитного ракетного комплекса Patriot дает вероятность уничтожения воздушных целей на 70%", – продолжил он.

Аналитик отметил, что Patriot сбивает только 7 ракет из 10, хотя все зависит от количества ракет, примененных врагом во время атаки. Он пояснил, что в случае пуска всего трех ракет, эта система может справиться с ними всеми.

Учитывая то, что украинские защитники могут уничтожить условно 4 из 5 ракет, враг выпускает по одной цели 10-15 ракет. Противник рассчитывает, что "хотя бы 1-2 могут долететь до цели", добавил Гетьман.

"С военной точки зрения это логично. Но и расход ракет значительно увеличивается, и стоимость таких атак намного дороже", – акцентировал он.

Майор запаса также обратил внимание на рост количества ударных БПЛА в атаках по Украине. По его словам, хотя запустить беспилотник не сложно, каждому из них нужно прописать полетное задание – как следовать, где поворачивать. И это "серьезная организационная работа", отметил Алексей Гетьман.

Атаки РФ по Украине: прогнозы

Глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что количество дроновых атак по Украине может уменьшиться. К такому выводу там пришли, учитывая обострение конфликта между Израилем и Ираном и удар по иранскому заводу по производству дронов. При этом Кивисельг говорит, что россияне уже планируют дальнейшие шаги, чтобы нарастить производство дронов.

В свою очередь, специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов сказал в комментарии УНИАН, что россияне серьезно масштабировали производство дронов. Он отметил, что если в будущем РФ будет выпускать не 300, а 800 дронов в сутки, это станет большой проблемой, и "к этому все идет".

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