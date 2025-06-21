Высота полета нового вражеского беспилотника - 1-3 километра.

У россиян появился новый беспилотник, задачей которого является разведка приграничных и прифронтовых маршрутов для "шахедов" и фиксация работы средств противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщил специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Безкрестнов. По его словам, внешний вид дрона – как у "шахеда", а высота его полета – 1-3 километра.

"На такой высоте аналоговый видеопередатчик диапазона 1.2 способен передавать картинку на 50 километров и более. Управление ELRS", - отметил Бескрестнов.

Также он показал видео перехвата с этого БПЛА.

Как Россия совершенствует "шахеды" и наращивает их производство

Как сообщал ранее УНИАН, скоро РФ будет запускать по 800 шахедов, а не 300-400. Так считает специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш". По его мнению, у Украины не так много времени осталось для того, чтобы выработать эффективную контрмеру и эту контрмеру масштабировать по всей стране.

Кроме того, стало известно, что россияне запускают по Украине "шахэды" с искусственным интеллектом. По словам военного эксперта Павла Нарожного, они представляют большую опасность, ведь не поддаются действию РЭБов и могут самостоятельно распознавать цели. Он добавил, что найденные на дронах радиомодемы могут работать на значительном расстоянии от места запуска - до 150 км.

Также соучредитель и управляющий партнер компании DroneUA Валерий Яковенко сообщил, что "шахэды", вероятно, могут в режиме реального времени получать данные для поражения. По его словам, это дает врагу возможность отслеживать маршрут дрона, точку его сбивания, чтобы анализировать эффективность украинской ПВО.

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