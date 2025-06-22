В Краматорске россияне ударили по многоэтажке.

Вечером в субботу, 21 июня 2025 года, российские оккупационные войска нанесли удары по Донецкой и Сумской области.

В Краматорске Донецкой области прогремело 7 взрывов. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook. Пострадала промышленная зона и жилая застройка.

"Устанавливаем последствия, работают все соответствующие службы", - написал он.

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В то же время в Славянске россияне нанесли удар по центру города. Как сообщает корреспондент проекта "Радио Свобода" "Донбасс Реалии", в результате атаки погиб человек. Отмечается, что есть разрушения, горят дома.

Впоследствии глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин раскрыл детали атаки оккупантов по области. По его словам, жертвой атаки РФ по Славянску стал 17-летний парень, еще три человека ранены.

"Повреждены 32 частных дома, 2 админздания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля. В Краматорске враг ударил по жилому дому и промышленной зоне. Известно об 1 раненом, под завалами остается человек. Спасательные работы продолжаются", – говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Филашкин отметил, что враг намеренно целится по гражданским.

"Опасность не исчезает ни на день", – добавил он, призвав жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные регионы.

Удары по Сумской области

Как сообщает глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, после 23:00 в Сумской громаде раздались мощные взрывы. Повреждены частные дома.

"По предварительной информации, это – последствия удара врага по окрестностям города, в Заречном районе Сумской громады. В результате атаки врага повреждены частные дома. Сейчас продолжается обследование территории, работают все экстренные службы", – говорится в сообщении.

Атаки РФ по Украине

Российские оккупационные войска ежедневно терроризируют мирные населенные пункты Украины. Ночью 21 июня под массированной атакой оказался Кременчуг Полтавской области.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, во время той атаки по Украине враг применил 272 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы, 2 ракеты "Кинжал", столько же ракет "Искандер-К" и 4 крылатых ракеты "Калибр".

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