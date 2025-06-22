Часто самовлюбленные люди совершенно не воспринимают критику.

Ярлык самовлюбленного человека может вызвать чувство стыда. Однако, как говорят психологи, часто такие люди проявляют определенные характерные черты зацикленности на себе без злого умысла – такое поведение является непреднамеренным, пишет Parade.

Доктор психологии Лилит Айрапетян, лицензированный клинический психолог из Лос-Анджелеса, утверждает, что зацикленность на себе не обязательно означает, что человек является эгоистом. Просто он настолько погружен в собственный эмоциональный или ментальный мир, что ему трудно настроиться на других. Однако такое поведение может нанести реальный вред отношениям с другими людьми.

Психологи назвали 12 черт, которые часто демонстрируют самовлюбленные люди, даже не осознавая этого.

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1. Они обращаются к вам только с потребностями

Просить о помощи и сообщать о своих потребностях важно. Однако стоит помнить и о балансе. Если большая часть общения с кем-то базируется на их потребностях, это может свидетельствовать о том, что человек зациклен на себе.

Доктор психологии Кристал Саиди, психолог из Thriveworks, отмечает, что люди склонны замечать, когда их используют, а не ценят.

2. Имидж важнее реальности в отношениях

Доктор Саиди говорит, что самовлюбленные люди часто больше сосредоточены на том, как выглядят их отношения, чем на том, что они чувствуют.

3. Они перенаправляют каждый разговор на себя

Эта черта может негативно повлиять на отношения. Когда человек постоянно перенаправляет внимание на собственную жизнь, он дает понять, что опыт других людей не имеет значения, объясняет доктор Санам Хафиз, нейропсихолог и директор Comprehend the Mind. Со временем это может привести к тому, что друзья перестанут общаться с таким человеком.

4. Они постоянно перебивают или доминируют в разговоре

Иногда кому-то сложно перекинуться словом с самовлюбленным человеком. Когда вас постоянно перебивают или перекрикивают, легко почувствовать себя неуслышанным, говорит доктор Хафиз. Такая динамика создает среду, в которой люди чувствуют себя небезопасно, выражая свои мысли.

5. Они не воспринимают критику

Многие самовлюбленные люди всегда ищут виновных, но таковыми никогда не бывают они сами. Критика может восприниматься ими как личное оскорбление – порой такие люди могут перевернуть все с ног на голову и обвинить другого человека, чтобы защитить свое эго, добавляет доктор Саиди.

6. Они никогда не извиняются на самом деле

Проблемы с принятием критики могут привести к тому, что самовлюбленные люди будут относиться к слову "извини" как к ругательству.

"Они могут сказать что-то вроде: "Мне жаль, что ты так себя чувствуешь" вместо того, чтобы признать свое влияние. Это может привести к тому, что другие будут чувствовать себя неполноценными, и это может затруднить восстановление отношений", – пояснила доктор Эрнесто Лира де ла Роса, доктор философии, психолог и медиа-консультант Фонда исследования депрессии "Надежда на исследование депрессии"."

7. Они испытывают трудности с эмпатией

Эмпатия является ключевым компонентом здоровых отношений, но доктор Айрапетян отмечает, что самовлюбленные люди могут испытывать с ней трудности и даже не осознавать этого.

"Они могут интеллектуально понимать эмоции других, но часто им трудно установить эмоциональную связь", – отмечает специалист.

8. Они будут быстро раздавать советы

Доктор Лира де ла Роса говорит, что переход в "режим исправления" человека без искреннего выслушивания кого-то имеет свои подводные камни. Дело в том, что люди обычно хотят чувствовать, что их понимают, прежде чем им начнут предлагать решения.

9. Они стремятся к одобрению со стороны

Любить комплименты и похлопывания по спине – это естественно. Но если потребность в похвале будет постоянной, это может привести к зацикливанию на себе.

"Чрезмерная зависимость от внешнего одобрения может стать изнурительной и однобокой в отношениях, особенно когда эмоциональные потребности партнера или ребенка отодвигаются на второй план", – говорит доктор Айрапетян.

10. Они не радуются за победы других

Хотя самовлюбленные люди стремятся к похвале, они не часто пытаются сделать то же самое для других. Когда человек не может порадоваться за других, это свидетельствует о недостатке эмпатии, говорит доктор Хафиз.

11. Им не хватает интереса к жизни других

Доктор Айрапетян объясняет, что важно задавать другим людям вопросы и проявлять искренний интерес к их мыслям и жизни. В противном случае, кто-то может почувствовать, что он "не имеет значения".

"В семье это может привести к тому, что партнер или ребенок будут чувствовать себя эмоционально отвергнутыми или незамеченными, даже если это не входило в намерения", – объясняет она.

12. Правила на них не распространяются

Доктор Лира де ла Роса отмечает, что люди, склонные к самовлюбленности, часто применяют подход к жизни по принципу "правила для тебя, а не для меня".

Как понять, что ваши отношения оказались на грани разрыва

Американский психолог Марк Трэверс рассказал, что удовлетворенность отношениями не падает внезапно – она проходит через фазу "терминального спада". И часто такой спад начинается за годы до того, как пара решит разойтись.

Поэтому есть три ключевых признака того, что вы оказались на грани разрыва. Один из них – вы чувствуете облегчение, когда представляете жизнь без партнера.

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