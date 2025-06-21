По словам министра иностранных дел, Украина ожидает от партнеров большей решимости.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинской дипломатии начать месяц давления на Россию, чтобы максимально увеличить цену войны для врага и ограничить способность страны-агрессора производить средства террора. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире национального телемарафона "Единые новости", цитирует пресс-служба МИД.

"Перед нами - важный месяц. Месяц давления на агрессора. Месяц полной дипломатической мобилизации, полного задействования дипломатии с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины", - отметил дипломат.

По его словам, главной задачей этого месяца является ограничение возможностей России производить оружие.

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"Следующий месяц должен стать месяцем давления на Россию. Санкционного давления. Принятие новых санкционных пакетов - как на уровне ЕС, так и на уровне национальных правительств. Если Путин и его приспешники дерзко отвергают мирные усилия, отвергают перемирие, отвергают все - они должны подвергнуться разрушительным экономическим ударам. Подчеркиваю - разрушительные", - сказал Сибига.

Министр добавил, что речь идет в первую очередь о снижении потолка цены на нефть, усилении вторичных санкций, закрытии путей обхода ограничений и доступа РФ к компонентам для вооружения.

"Ожидаем от наших партнеров решимости. Особенно от Соединенных Штатов Америки. Все эти действия должны быть скоординированы. Есть ЕС и его государства-члены, Великобритания, США, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Это крупнейшие экономики мира и страны, санкции которых наиболее чувствительны и болезненны для России. Они могут иметь разрушительный характер для экономики России", - считает политик.

Сибига заверил, что экономика РФ близка к рецессии, а все "бравурные заявления" российских чиновников только подтверждают это и наличие постоянных проблем.

"Нужно усиливать контроль за выполнением уже введенных ограничений, вводить так называемые "вторичные санкции". Они должны быть направлены на банковскую систему, центробанк РФ, крупные региональные банки, замороженные активы. Должны быть приняты справедливые решения, которые уже сейчас позволят в полной мере их использовать. Говорим о конфискации и использовании активов для нужд восстановления и закупки оружия для Украины", - отметил дипломат.

По словам главы МИД, необходимо также ввести санкции против всех, кто помогает России обходить их. Он добавил, что соответствующая работа уже проводится, а также акцентировал на крупных странах, которые больше всего импортируют российскую нефть.

"Именно средства от экспорта нефти сейчас являются главным источником доходов для финансирования российской военной машины. Поэтому мы будем направлять все усилия на то, чтобы остановить экспорт российской нефти "теневым флотом" в те страны, которые больше всего ее покупают", - заверил Сибига.

Санкции против РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее сенат США отложил жесткие санкции против России. По информации СМИ, главной причиной стала эскалация боевых действий между Израилем и Ираном.

Также еще одним поводом отложить рассмотрение законопроекта стали новые налоговые инициативы от Республиканской партии. В то же время один из авторов законопроекта Линдси Грэм отметил, что Иран сейчас в центре внимания, однако это не значит, что он забыл о РФ или Украине.

В то же время 17 июня Великобритания объявила о новых санкциях против России. В частности под ограничения попали четыре физических, шесть юридических лиц и 20 кораблей, включая нефтяные танкеры. Также в пакет санкций вошли компании, связанные с морскими перевозками, и поставщики товаров в Россию - в частности, электроники.

Известно, что страна уже ввела санкции против более 2300 физических, юридических лиц и кораблей в рамках санкций против России с начала вторжения в Украину в 2022 году.

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