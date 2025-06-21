Европейцы не хотят портить Трампу настроение упоминаниями о войне, которую он обещал быстро закончить, но только разжег еще больше.

Страны НАТО готовы пойти на уступки Дональду Трампу во время саммита Альянса в Гааге на следующей неделе. Одна из этих уступок касается Украины, пишет Politico.

По данным издания, лидеры стран-членов НАТО готовы взять обязательство увеличить расходы на собственную оборону до 5% ВВП. Именно этого неоднократно требовал Трамп, критикуя Европу за недостаточный вклад в общую оборону.

Хотя это будет выглядеть, как победа Трампа, нет гарантий, что он будет доволен. Дело в том, что среди европейцев существуют широкие разногласия относительно даты, к которой это обязательство должно быть выполнено. Некоторые страны Европы хотят, чтобы это было определено, как цель на следующие несколько десятилетий, тогда как Трамп, вероятно, ожидает, что планка в 5% ВВП будет достигнута в ближайшие годы.

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Как пишет Politico, несмотря на массу разногласий во взглядах, среди европейцев существует "широкое согласие", что "первоочередную важность" для них имеет "обеспечение удовлетворенности Трампа" этим саммитом НАТО. Особенно в контексте российской агрессии в Украине и смещения фокуса внимания американцев на Азию и Ближний Восток.

"Ему должны приписать [в достижение] эти 5 процентов - именно поэтому мы проводим саммит. Все остальное упорядочивается, чтобы минимизировать риски", - сказал на условиях анонимности один европейский чиновник, связанный с вопросами обороны.

Еще одной принципиальной уступкой Трампу стал отказ от проведения заседания Совета Украина-НАТО. Как отмечает Politico, это решение было принято из-за того, что европейцы боятся лишний раз напоминать Трампу о войне, которую он так и не смог закончить, хотя громко обещал сделать это сразу после возвращения в Белый дом.

Кризис в НАТО: последние новости

Как писал УНИАН, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что НАТО больше не соответствует современным вызовам и "больше не имеет права на существование". Вместо этого он призвал усилить сотрудничество со странами Глобального Юга.

Также мы рассказывали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил вывести свою страну из НАТО и объявить военный нейтралитет из-за требования Трампа по значительному увеличению расходов на оборону.

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