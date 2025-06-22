Узнайте, почему 22 июня является скорбной датой для украинцев.

22 июня в мире празднуется несколько торжеств, приуроченных экологическим проблемам и блюдам. Праздник сегодня в Украине отсутствует - для украинцев эта дата является скорбной. В украинских обычаях день считается удачных для любовных дел.

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Какой сегодня праздник в Украине

Самые известные наши соотечественники, которые родились в сегодняшнюю дату, это гимнаст Роман Зозуля, хоккеист Владимир Алексюк, телеведущий и волонтер Сергей Притула, военный ВСУ и Герой Украины Дмитрий Церахто.

В сегодняшнюю дату наступает грустное событие - День скорби и почтения памяти жерт Второй мировой войны. 22 июня 1941 года нацистская Германия с союзниками напала на Советский Союз. Территория Украины стала основным местом боёв и серьезно пострадала, а около 8 миллионов украинцев погибло.

Официальные праздники сегодня отутствуют, но украинцы могут насладиться выходным воскресным днем.

Какой сегодня праздник церковный

Верующие, которые привержены новоюлианскому календарю, вспоминают епископа Евсевия Самосатского. А в старом стиле 22 июня - праздник чествования святителя Кирилла Александрийского.

Какой сегодня праздник в мире

Экологические международные инициативы 22 июня - Всемирный день защиты верблюдов и День тропических лесов. Сладкоежки празднуют День шоколадного эклера, а любители ретро-автомобилей отмечают сегодня праздник Фольксваген Жук, одной из самых продаваемых машин в мире.

Некоторые всемирно известные люди были рождены в эту дату. Среди них стоить упомянуть лингвиста и филолога Вильгельма фон Гумбольдта, политика Джузеппе Мадзини, математика Германа Минковского, писателя Эриха Ремарка, режиссера Аббаса Киаростами, писателя Дэна Брауна и актрису Мэрил Стрип.

Что сегодня за праздник в народе

По давним верованиям эта дата считается счастливой для свадьбы, свиданий, венчания и налаживания отношений. Влюбленным по возможности стоит провести день вместе.

Наши предки знали, какой праздник 22 июня опасный и несчастливый, поэтому старались избегать конфликтов и не принимать ответственных решений.

Что нельзя делать сегодня

Древние погодные пословицы об этой дате говорят следующее:

если день пасмурный, то стоит ждать дождя;

громко квакают жабы - к грозе;

если паук плетет паутину на улице, то в ближайшее время будет сухо, а если в помещении - дождливо;

если наступила сильная жара, то зима будет холодной.

Для верующих не важно, какой сегодня церковный праздник, ведь церковь в любой день запрещает сквернословить, желать неприятностей другим людям, жадничать и оскорблять. По народным верованиям не стоит начинать любые важные дела вроде ремонта, строительства или бизнеса, иначе начинание провалится.

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