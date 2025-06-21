В перечне значатся Раки и Близнецы.

Переход Луны в знак Близнецов 22 июня принесет ощущение внутреннего обновления и ментального облегчения. Особенно это почувствуют Близнецы, Рак, Скорпион и Водолей, передает YourTango.

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Видео дня

Близнецы

Луна в вашем знаке включает фокус внимания. Этот день помогает навести порядок в личных отношениях и чётко осознать, что вам нужно, а от чего стоит отказаться. Возможны неожиданные идеи и встречи, которые откроют новые двери.

Рак

Этот день - про внутреннее исцеление. Луна затрагивает дом обновления, позволяя почувствовать эмоциональную ясность. Возникает ощущение, что вы находитесь на верном пути, и это придаёт сил. Больше не нужно бороться, становится легче просто быть.

Скорпион

Время трансформации, но уже без внутреннего напряжения. Луна в Близнецах даёт возможность сосредоточиться на деталях, не перегружая себя. Возникает ясное понимание, как двигаться дальше.

Водолей

Открывается второе дыхание в творчестве. Идеи снова приходят легко, а одиночество - в радость. День подойдет для тихих увлечений, уединения и возвращения к себе. Простые радости будут особенно наполняющими - в этом ваша сила.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ждет успех во всех делах уже очень скоро.

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