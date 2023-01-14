Уже известно, что силами ПВО сбито не менее 10 ракет – в Одесской, Николаевской и Винницкой областях. Остальные результаты уточняется.

По предварительным итогам вражеские атаки по зоне ответственности Сил обороны юга происходили с воздуха и непосредственно с Черноморского бассейна, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Уже сейчас, подводя определенные итоги, мы видим, что атаки, например, по нашему региону действительно происходили из воздуха - это ракеты типа "Х-101" и "Калибры" непосредственно из Черноморского бассейна", - сказала Гуменюк.

По ее словам, после некоторой паузы, которую тщательно отслеживали Силы обороны юга, враг начал довольно интенсивное наращивание кораблей-ракетоносителей на боевом курсе в Черном море.

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"И в течение сегодняшнего дня постоянно наращивалось это присутствие. Если вчера они вывели один ракетоноситель, то сегодня в течение дня они добавили еще подводный ракетоноситель, затем еще один малый ракетный корабль и еще один фрегат. Таким образом на момент начала массированной ракетной атаки в море находилось пять ракетоносителей снаряженных 36 "Калибрами". И в том числе "Калибры" были применены во время этой ракетной атаки",- акцентировала Гуменюк.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга пояснила, что сейчас уточняются и подводятся итоги сегодняшней вражеской ракетной атаки. "Уже знаем, что в нашей зоне ответственности силами противовоздушной обороны сбито не менее 10 ракет - это четыре в Одесской, три в Николаевской и три в Винницкой областях. Остальные результаты еще уточняем. К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области. Остальные результаты нам еще пока неизвестны", - отметила Гуменюк.

Также она отметила, что случаи падения обломков ракет на территорию другого государства - это просчеты тактики враг. "Потому что действительно попадание на территорию другого государства, в частности, и даже падение обломков - это просчеты в боевых действиях. Я думаю, когда будет проанализирована эта ситуация, мировое сообщество даст оценку этим действиям", - подчеркнула Гуменюк.

Массированный ракетный удар по Украине 14 января - что известно

Ранее сегодня, 14 января, в оперативном командовании "Юг" заявили, что в Черном море враг увеличил группировку до 7 кораблей, среди которых 1 ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр" и 2 десантных корабля.

Позже стало известно, что враг вывел на боевое дежурство еще один один надводный и подводный ракетоноситель, общий залп "Калибров" составлял 20 ракет. Затем оккупанты вновь усилили группировку еще одним кораблем с "Калибрами", залп стал 28 ракет.

Со временем в ОК "Юг" сообщили, что российские захватчики вывели в Черное море уже пять ракетоносителей. Общий залп - 36 "Калибров".

Также сегодня в МВД Молдовы сообщили, что на территории страны в районе пограничного сектора Ларга (Бричанский район) упали обломки ракет, выпущенных русскими по Украине. В ведомстве подчеркнули, что это уже третий случай падения обломков ракет на территории Молдовы.

С 14:00 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с массированной ракетной атакой российских войск. Около 17:00 начались отбои тревоги в областях.

Одна из ракет попала в многоквартирный дом в Днепре. Сейчас известно о 5 погибших и десятках пострадавших.

Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко заявил, российская армия сегодня атаковала энергетические объекты в шести областях Украины.

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