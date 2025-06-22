Грузия не пропускает через границу даже тех людей, у которых при себе есть паспорта.

Минимум 45 граждан Украины, которых депортировали из России, неделями держат в подвале на КПП "Верхний Ларс", что на границе страны-агрессора с Грузией. Об этом сообщает ASTRA.

"В основном это бывшие заключенные, вывезенные с оккупированных территорий, однако среди них есть и гражданские лица. Проект "Volunteers Tbilisi" в том числе сообщает о женщине, вывезенной, предположительно, насильно. Среди удерживаемых – люди с ВИЧ, туберкулезом, инвалидностью", – сказано в сообщении.

Отмечается, что людей не кормят. Кроме того, им не оказывают медицинскую помощь. Состояние многих людей ухудшается, один человек уже попал в больницу.

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По словам одного из удерживаемых, с каждым днем туда привозят все больше людей. Некоторые сидят там несколько недель.

"Нас приехало 8 человек, 3 дня назад. С каждым днем сюда привозят больше людей и нас становится больше. Сейчас уже 45 человек, некоторые сидят тут уже месяц. Есть инвалиды и больные тяжелыми болезнями. Находимся мы в подвале без коммуникаций: нет душа и туалета, не кормят. Волонтеры привозят гуманитарку, но этого хватает на пару дней и то не всем. Подвал сырой, капли воды на потолке, дышать нечем, все курят, на улицу не выпускают. Спим по 4 часа, меняясь. Некоторые спят на полу", – заявил собеседник ASTRA, которого принудительно депортировали из России.

Авторы отмечают, что их собеседника поместили в подвал на неопределенный срок, не предоставив никаких объяснений. Волонтеры говорят, что спальных мест там всего 17, и при этом ждут прибытия еще сотни человек.

Все удерживаемые там люди получили запрет на въезд в Россию. Ранее они могли въехать в Грузию, однако теперь "остаются в изоляции, без документов и помощи", рассказывают в проекте "Volunteers Tbilisi". И когда границу откроют, людям будет некуда идти.

Отмечается, что подвал для депортированных из РФ украинцев, которых из-за отсутствия документов не пустили в Грузию, функционирует по меньшей мере с 2023 года. По данным волонтеров, в этот раз там оказались и 16 украинцев с паспортами – ранее они смогли бы спокойно пересечь границу. Личности еще трех людей подтвердило посольство Украины.

"По данным проекта, с 2024 года РФ практически не выпускала украинцев, которых постановила депортировать. Однако в начале июня поток людей неожиданно возобновился", – пишут журналисты.

Причиной такой ситуации может быть грядущее изменение миграционного законодательства в Грузии.

"РФ, возможно, спешит "выкинуть" как можно больше людей до вступления новых правил в силу", – считают волонтеры.

Фильтрация для украинцев в России

В июне 2024 года правозащитники рассказывали о правилах фильтрации для украинцев в аэропорту Москвы, для прохождения которой люди были вынуждены стоять 15-27 часов.

С начала 2024 года в российском аэропорту "Шереметьево" по состоянию на момент публикации той информации умерло четверо граждан Украины. При этом было сказано, что около 60-70% граждан Украины депортируют, не давая им возможности проехать на временно оккупированную территорию.

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