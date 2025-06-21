Музыкант поделился, что очень любит своих детей и каждую минуту жизни вдохновляется ими.

Украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые показал своих детей - 4-летнего сына Ивана и 3-летнюю дочь Соломию. Снимок музыкант опубликовал в своем Instagram.

На снимке дети артиста играют вместе на площадке, устроившись на игрушечной машинке. Судя по всему, певец предпочел пока не показывать их лица.

"Когда меня спрашивают, как я справляюсь с невероятным стрессом и психологическими вызовами последних трех лет, всегда говорю о трех китах, на которых стойко стоит моя психика: музыка, семья и поездки на фронт. О музыке в моей жизни за меня говорят мои песни. О выступлениях на фронте, которых уже было более трехсот, достаточно часто рассказываю сам. В эти дни имею повод рассказать немного о своем самом дорогом кладе. Позавчера Ивану исполнилось четыре года. Сегодня - три года Соломийке", - поделился Вакарчук.

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Он признался, что очень любит своих детей и каждую минуту жизни вдохновляется ими.

"И в эти праздничные для нашей семьи дни просто хочу пожелать, чтобы и Ивасик, и Соломийка, как и все наши украинские дети, когда вырастут, никогда не знали слова "война". Чувствую: именно это сейчас - самое главное пожелание. Оно ведет вперед. Оно мотивирует. Оно дает силу. За это и стоим. И выстоим", - добавил певец.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук рассекретил, сколько заработал в ВСУ и каким был его доход за год.

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