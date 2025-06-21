Это происходит, в частности, на территории Эстонии.

Кремль использует монахинь отдалённого монастыря в Балтийском регионе для распространения российской пропаганды в рамках гибридной войны против Европы, предупреждает правительство Эстонии.

Пюхтицкий монастырь на востоке страны, официально заявляющий о своём отстранении от мирских дел, на деле распространяет прокремлёвский нарратив о том, что на Западе якобы угрожают свободе вероисповедания, пишет The Telegraph.

Сообщается, что монахини Русской православной церкви находятся в затяжном конфликте с властями Эстонии из-за нового закона, который требует разорвать связи с патриархом Кириллом — духовным лидером РПЦ и активным сторонником войны против Украины. Монастырь отказывается порывать с Московским патриархатом, ссылаясь на канонические правила, и обвиняет власти в попытке заставить его отказаться от "нейтралитета в геополитических вопросах".

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Однако МВД Эстонии отвергает этот "нейтралитет" и заявляет, что монастырь — часть "информационной войны России", в рамках которой Запад выставляется в роли агрессора, якобы притесняющего невинных православных монахинь. В министерстве также опровергли утверждения, что новый закон направлен на закрытие монастыря.

"Эта обитель — не просто религиозное учреждение, а символ идеологии "Русского мира" на территории Эстонии. Эта идеология, продвигаемая российским государством и Московским патриархатом, соединяет религию, национализм и имперскую ностальгию", — подчеркнул в интервью The Telegraph представитель правительства Мартин Тулит.

По его словам, настоятельница монастыря Филарета Калатшова была назначена лично патриархом Кириллом в 2011 году. В итоге она продвигает взгляды, которые перекликаются с официальной российской трактовкой истории Эстонии.

Дилемма для Эстонии

Эстония, которая продолжает воспринимать Россию как экзистенциальную угрозу, активно поддерживает Украину, но при этом является домом для около 300 000 русскоязычных жителей.

Настоятельница монастыря Филарета категорически отвергла любые связи с прокремлёвским активизмом, настаивая, что монахини просто хотят вести тихую, молитвенную жизнь. "Наша жизнь проста — это молитва и труд. Мы ушли от мира, чтобы служить Богу", — сказала она.

Отвечая на вопрос о поддержке войны со стороны Московского патриархата, включая освящение оружия перед ударами по украинским городам, она сказала, что монастырь не несёт ответственности за заявления патриарха Кирилла.

"Любая война — это трагедия. Гибнут не только военные, но и дети, женщины, пожилые люди. Пули и гранаты не различают, кто перед ними — младенец или солдат. Люди с здравым смыслом понимают, что война — это огромное горе", — отметила она.

"Единственное, чего мы просим — чтобы нам позволили жить по монашескому уставу. Если мы, монахини, окунёмся в светскую атмосферу, мы перестанем быть монахинями", — добавила Филарета, говоря через переводчика.

На вопрос, почему монастырь не может перейти под юрисдикцию, например, Константинополя, она ответила, что это нарушило бы канонические нормы. Ведь основное требование нового закона — "разрыв канонической связи с Русской православной церковью".

Что еще известно об этом законе

Закон, ставший предметом спора, запрещает религиозным организациям иметь связи с группами, которые "поддерживают или финансируют насильственное изменение независимости, территориальной целостности или конституционного строя Эстонской Республики".

Московский патриархат подпадает под это определение из-за открытой поддержки войны против Украины. Сначала президент Эстонии Алар Карис наложил вето на закон как слишком широкий по охвату. Однако недавно обновлённый вариант был повторно внесён в парламент и принят 68 голосами "за" против 17 "против".

При этом настоятельница заявила, что монастырь не намерен выполнять требования закона. Поправки означают, что монастырь больше не сможет действовать как юридическое лицо с особым статусом. Однако он всё ещё сможет функционировать как религиозное сообщество — просто без юридических привилегий.

"Это оскорбительно и необоснованно. Смешно утверждать, будто монахини угрожают национальной безопасности Эстонии. У правительства нет ни одного факта в поддержку этих абсурдных обвинений. Монастырь Пюхтица существует уже более 130 лет, пережив гитлеровскую оккупацию и советские репрессии. Заявления властей ложны и действительно угрожают свободе вероисповедания в Эстонии", — заявил юридический представитель монастыря.

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