С этими авто будет значительно меньше проблем.

Купить надежный подержанный автомобиль, который имеет высокую стоимость при перепродаже, - это одно из самых разумных финансовых решений для владельцев авто. Поэтому в iSeeCars назвали 15 моделей подержанных авто, которые ездят как новые, передает Finance Buzz.

Ford F-150

Это среднего размера пикап, который имеет все возможности, чтобы быть удобным для пассажиров. Покупателям нравится F-150 благодаря репутации Ford, а также разнообразному выбору стилей и длин кузова.

Chevrolet Silverado 1500

Эта машина создана, чтобы перевозить все, что вам необходимо.

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Ram 1500

Это авто предназначено для тех водителей, которые хотят иметь среднеразмерный пикап с плавным ходом.

"Некоторые модели оснащены пневматической подвеской, которая обеспечивает лучшую езду, чем у большинства пикапов. Водители наслаждаются комфортной ездой с мощными тормозами и легким управлением", - уверяют в материале.

Chevrolet Equinox

Это кроссовер, который имеет просторный салон для пассажиров. Автомобиль идеально подходит для долгих поездок благодаря тому, что имеет чувствительное управление и много подстаканников.

Toyota Camry

"Toyota Camry - это экономный седан, который идеально подходит для ежедневного вождения. Даже для седана этот автомобиль хорошо едет и чувствуется солидным при прохождении поворотов. Высокие водители и пассажиры будут иметь достаточно места для ног, что необычно для седана", - подчеркивают в Finance Buzz.

Toyota Tacoma

Особенность этого авто заключается в том, что оно имеет прочную подвеску, которая может выдержать езду по грязи и грязи.

Nissan Rogue

Этот автомобиль подойдет для большинства водителей, ведь имеет просторный салон и много места для багажа. Также Nissan Rogue имеет развлекательную систему в салоне и систему помощи для водителя.

Ford Explorer

"Ищете комфортный SUV с достаточным количеством места для пассажиров и их вещей? Ford Explorer имеет три ряда сидений. Это автомобиль, который прекрасно подходит для семей с детьми или водителей, которые часто перевозят снаряжение", - добавляют в материале.

Toyota RAV4

Это доступный кроссовер, который имеет высокую цену при перепродаже. Он нравится водителям, ведь является комфортным, надежным и практичным.

Honda Civic

Такой автомобиль имеет комфортный салон и доступную цену, благодаря чему является популярным среди водителей.

Toyota Corolla

Это доступный седан, который оснащен стандартными функциями активной безопасности. Авто имеет просторное заднее сиденье, которое позволяет положить много багажа.

Honda CR-V

Несмотря на то, что большинство моделей авто рассчитаны только на пять пассажиров, это авто является большим и имеет просторный салон.

Jeep Grand Cherokee

"Если вы хотите начать больше путешествовать и чаще отправляться в поездки, Jeep Grand Cherokee - отличный выбор. Он сочетает в себе прочность Jeep Wrangler с более комфортным и роскошным салоном. Автомобиль имеет внедорожные возможности, которые так любят владельцы Jeep, но также может служить просторным семейным автомобилем, когда вы не в горах", - объясняют в Finance Buzz.

Nissan Altima

Это простой семейный седан, который имеет очень удобные сиденья и приятный салон.

Ford Escape

"Ford Escape - это компактный SUV, который едет как седан. Это делает его идеальным для тех, кто любит легкое управление. Система помощи водителю входит в стандартную комплектацию всех моделей. Этот небольшой SUV может вместить много пассажиров и груза", - заверили в материале.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее стало известно о 12 автомобилях с пробегом, которые прослужат дольше новых моделей. Как отметили эксперты, все эти модели способны прослужить годы без серьезных поломок.

Также были названы10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом. Чтобы составить этот рейтинг, эксперты обратили внимание на оценки надежности подержанных автомобилей Toyota от J.D. Power, CarEdge и RepairPal.

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