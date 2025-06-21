Главные составляющие для теста - мука и сливочное масло.

Чтобы приготовить круассаны традиционным способом, вам придется потратить немало времени, продуктов и места на рабочей поверхности. Тем временем издание Delish предлагает идеальный рецепт круассанов для начинающих.

Чтобы приготовить тесто, не придется много раз складывать его и раскатывать, как в большинстве рецептов. Здесь нужно холодное сливочное масло нарезать крупными кусками и смешивать с мукой. Причем важно резать масло большими плоскими кусками, а не маленькими - это обеспечит вашим круассанам особую "слоеность".

Ингредиенты

• 4 стакана (480 г) муки, плюс еще немного для посыпки;

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• 1/3 стакана (67 г) сахарного песка;

• 2 ч. л. соли;

• 7 г быстрорастворимых дрожжей;

• 1,5 стакана холодного несоленого сливочного масла, нарезанного крупными кусочками;

• 2/3 стакана (или больше) холодного молока;

• 160-170 г измельченного шоколада;

• 1 большое яйцо.

Как приготовить

• В большой миске до однородности смешайте муку, сахар, соль и дрожжи. Добавьте большие куски масла и перемешайте, чтобы они покрылись мучной смесью.

• Влейте молоко и перемешивайте руками, пока не начнет формироваться тесто. Молока следует добавить столько, чтобы тесто было лучше сухим, чем слишком влажным.

• Выложите тесто на рабочую поверхность и убедитесь, что нет больших сухих участков. Сформируйте из него куб, оберните его пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час, но не более чем на 12 часов.

• На слегка посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто прямоугольником размером примерно 38 x 30 см. Длинной стороной положите его к себе и заверните правую сторону к середине, а затем левую. Поверните тесто на 90° и снова раскатайте из него прямоугольник 38 х 30 см. Снова сложите, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

• Снова раскатайте тесто прямоугольником 38 см x 30 см и повторите процесс складывания. Заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник до охлаждения, минимум на 4 часа, но не более чем на ночь.

• Дайте тесту постоять при комнатной температуре 10 минут. На слегка посыпанной мукой поверхности раскатайте его до прямоугольника размером 50 см x 35 см. Если тесто растягивается или раскатывается с трудом, дайте ему постоять несколько минут, а затем продолжайте раскатывать. Возможно, вам придется дать тесту отдохнуть несколько раз во время этого процесса. После того, как тесто достигнет нужной длины, дайте ему постоять 5 минут, чтобы предотвратить чрезмерную усадку во время резки.

• Разрежьте тесто пополам вдоль, чтобы получить две полосы размером 50 × 17,5 см.

• Для обычных круассанов порежьте тесто на треугольники с основанием 12 см. Установите линейку у основания теста. Ножом или скребком отмерьте углы под наклоном до 12 см. Чередуйте, где расположено основание треугольника - вверху или внизу теста.

• В центре основания каждого треугольника сделайте надрез глубиной 2,5 см и немного разведите края, образовав форму "V". (Это поможет сделать форму круассана длиннее и аккуратнее. Слегка вытяните вершину треугольника. Начиная с основания, скрутите тесто к кончику, чтобы кончик оказался снизу - это поможет круассану держать форму и подняться во время выпекания.

• Для шоколадных круассанов порежьте тесто на прямоугольники шириной 10 см. Положите немного шоколада (или 1 шоколадный батончик) на 4 см от нижнего края, заверните тесто раз, затем положите еще шоколада у сгиба и докрутите до конца так, чтобы шов был снизу.

• Выложите круассаны на 2 больших противня, застеленных пергаментом. Накройте кухонными полотенцами и оставьте в теплом месте подходить 3-4 часа - пока круассаны не станут пышными и не будут медленно возвращаться в форму после нажатия, но пока не увеличились вдвое.

• Разогрейте духовку до 220°C, установив решетки в верхнюю и нижнюю трети. В маленькой миске взбейте яйцо с 1 ст. л. воды. Смажьте круассаны яичной смесью.

• Выпекайте в течение 8 минут при температуре 220 °C. Затем уменьшите до 190 °C, поменяйте противни местами (сверху вниз). Продолжайте выпекать 14-17 минут до глубокого золотистого цвета и рыхлой текстуры. Дайте остыть в течение 10 минут.

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