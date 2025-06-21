Тем не менее, сам напиток доступен для заказа, что является определенным парадоксом.

Не каждый полет в самолете длится час или два. Во время многочасового перелета возникает желание что-то выпить, но надо быть осторожным со своим выбором, пишет Express.

Опытная бортпроводница Сью Фогвелл предупреждает, что пассажирам следует избегать популярного алкогольного напитка, известного как "Кровавая Мэри". Этот классический коктейль содержит водку, томатный сок и некоторые специи. Бытует мнение, будто этот напиток на вкус лучше во время полета, чем на земле.

Научные исследования действительно подтверждают определенные изменения в восприятии различных вкусов во время полета - в основном из-за гула и вибрации авиационных двигателей - поэтому томатный сок действительно может быть вкуснее в самолете. Однако Сью все же рекомендует избегать "Кровавой Мэри" во время путешествий. Она отмечает, что высокое содержание натрия в "Кровавой Мэри" может усилить обезвоживание у путешественников.

Видео дня

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) также предостерегает от употребления алкоголя и кофеина во время полетов из-за их влияния на организм.

"Во время длительных перелетов следует стараться пить много прозрачной жидкости, такой как вода, и ограничивать количество алкоголя и кофеина, которые вы употребляете", - отмечает NHS.

Специалисты отмечают, что несколько пониженное давление в салоне самолёта может привести к повышенной сухости кожи, губ, носа и глаз, и в такой ситуации дополнительное обезвоживание из-за неправильно выбранного напитка только усилит дискомфорт.

Другие секреты авиационных путешествий

Как писал УНИАН, опытные путешественники советуют никогда не надевать джинсы, если вам предстоит провести несколько часов в кресле самолета. И на то есть веская причина.

Также мы приводили рассказ стюардессы, которая объяснила, чего пассажиры никогда не должны делать в самолете.

Вас также могут заинтересовать новости: