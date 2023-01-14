Террористическая атака на Украину все еще продолжается.

В Киеве и области слышны звуки взрывов. К счастью, это работа украинской противовоздушной обороны.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, террористическая атака на Украину продолжается. ПВО работает, но необходимо находиться в укрытиях.

"В Киеве раздаются взрывы. Сейчас - работает ПВО. Будьте в укрытиях! Террористическая атака на Украину продолжается. Страшные кадры из Днепра, где варвары буквально снесли подъезд многоэтажки", - написал Кличко.

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Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба также заявил о работе ПВО и призвал украинцев оставаться в безопасных местах.

"Киевская область. Работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах", - написал Кулеба.

Ракетная атака на Украину 14 января: главные новости

Утром 14 января в Киеве была объявлена воздушная тревога после того, как столицу сотрясла серия взрывов. Их слышали как жители правого берега, так и левого. Позже стало известно, что Россия атаковала ракетами Киев. Их государство-террорист запускало с северного направления по баллистической траектории. В КМВА уточнили, что Россия попала в один из инфраструктурных объектов столицы.

После обеда по всей Украине снова объявили воздушную тревогу. В ряде городов работает ПВО. Впрочем, в Днепре, Харькове и Львове зафиксированы "прилеты". В частности, в Днепре вражеская ракета снесла подъезд многоквартирного жилого дома.

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