Украинские дроны достают до Сибири, это приговор для российской ПВО, - The Telegraph

Россия слишком велика, чтобы обеспечить защиту каждого объекта критически важной инфраструктуры.

Украинские беспилотники успешно пролетели 2400 километров российской территории за более 12 часов, и поразили Омский нефтеперерабатывающий завод в Сибири. Как пишет The Telegraph, это самый дальнобойный удар украинской армии на сегодняшний день – эквивалент трех перелетов через всю Великобританию.

Это продемонстрировало Москве, что объекты, которые когда-то считались защищенными благодаря своей удаленности от линии фронта, теперь находятся под прицелом. И у этой проблемы нет немедленного решения.

"Украина теперь может угрожать нефтеперерабатывающим заводам и инфраструктуре по всей Сибири, а также военным базам и крупнейшему в России терминалу сжиженного природного газа. В результате Владимир Путин вынужден искать способы укрыть сотни новых целей, что усиливает давление на ограниченные запасы средств ПВО и медленно работающие цепочки поставок", - пишет издание.

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Главная проблема российской ПВО

При этом у Омского НПЗ не было собственной системы ПВО, отмечает издание. Россия слишком велика, чтобы обеспечить зенитными ракетами или расчетами стрелков защиту каждого объекта критически важной национальной инфраструктуры. Имеющиеся у неё средства сосредоточены вокруг крупных городов и линии фронта.

"Это довольно показательный пример нынешней системы ПВО России. Похоже, они уделяют огромное внимание Москве и, возможно, Санкт-Петербургу. Но если эти украинские беспилотники смогут прорваться через первое ограждение, то за ним практически ничто не сможет их остановить", – заявил The Telegraph эксперт Кайл Глен.

Кроме того, московская система ПВО была разработана для защиты от истребителей НАТО и баллистических ракет, а не от медленно движущихся роев беспилотников, которые летают низко над землей и имеют иную радиолокационную сигнатуру.

Новые цели на подходе

По данным компании Fire Point, максимальная дальность действия дронов FP-1 составляет 2100 миль. Компания производит около 200 беспилотников в день по цене около 50 000 долларов за штуку. При этом мало что может помешать Fire Point увеличить дальность действия беспилотника до 4000 километров и более, заявил The Telegraph эксперт по ракетам Фабиан Хоффманн.

В числе целей, которые сейчас или в ближайшем будущем станут достижимыми, – крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа на арктическом полуострове Ямал, а также насосные станции, транспортирующие всё более дефицитные запасы нефти по всей стране.

В прошлом месяце Путин пообещал построить больше систем ПВО для противодействия украинским бомбардировкам. На этой неделе он призвал руководителей строить небольшие НПЗ.

"Это хорошо для долгосрочной цели. Но это не решает вашу непосредственную проблему. Кроме того, увеличение количества строящихся систем ПВО требует больше денег, больше компонентов, больше промышленной мощности – и каждая построенная батарея С-500 – это ещё одна вещь, которую вы не строите на фронте", - сказал Томас Уитингтон, научный сотрудник Королевского института объединенных служб.

Война в Украине - последние новости

Ранее Путин наконец "заметил" проблемы с бензином в России и признал, что причиной кризиса стали удары Украины.

В то е время Bild пишет, что Путин и в дальнейшем не будет готов к серьезным переговорам, а будет делать ставку на эскалацию конфликта. Эксперты отмечают, что Россия усилила ракетные атаки, пользуясь тем, что у Украины практически нет противоракетных систем Patriot, и хочет разбомбить Киев до наступления зимы.

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