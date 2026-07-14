ССО поразили последний крупный нефтехим 'Газпрома', который в этом году еще не был под ударом

Это предприятие находится на расстоянии около 1,5 тыс. км от границы Украины.

Украинские защитники успешно нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России в городе Салават. В этом году этот нефтехимический комплекс еще не подвергался атакам со стороны Украины. Об этом говорится в сообщении Сил специальных операций ВСУ в Telegram.

"В ночь на 14 июля подразделения Deep Strike Сил специальных операций успешно нанесли удар по "Газпром нефтехим Салават" – одному из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ, расположенному в городе Салават, Республике Башкортостан", – говорится в сообщении.

Кроме того, эта операция проводилась во взаимодействии с подпольным повстанческим движением на российской территории "Черная искра".

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Как отметили в ССО, "Газпром нефтехим Салават" был последним крупным производителем бензина, который ещё не подвергся ударам в 2026 году.

"Дроны ССО успешно достигли своих целей. По предварительным данным, поражена критически важная установка первичной перегонки нефти АВТ-6 и другие производственные мощности завода", – отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что до предприятия дроны ССО преодолели около 1500 километров.

В то же время, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, украинским защитникам удалось нанести удар по двум российским НПЗ.

Помимо нефтеперерабатывающего комплекса "Газпром нефтехим Салават" также был поражен нефтеперерабатывающий завод "Афипский" в Краснодарском крае.

В Салавате проектная мощность переработки составляет около 10 млн тонн нефти в год. Комплекс производит бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется для обеспечения потребностей экономики и военной машины государства-агрессора.

После поражения НПЗ "Афипский" был зафиксирован пожар в районе предприятия. Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Как напомнили в Генштабе, Афипский НПЗ имеет проектную мощность около 6,25 млн тонн нефти в год и является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий юга России, обеспечивая производство моторных топлив и компонентов для нужд государства-агрессора. Задействован в обеспечении российской армии.

Поражение района перегрузки кораблей, танкеров, сухогрузов и других военных объектов противника

Генеральный штаб сообщает, что также был поражен район перегрузки судов в районе Геленджика Краснодарского края, который используется для перевалки российской нефти и обеспечения функционирования морской и военной логистики противника.

Однако степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Также были поражены пять танкеров, пять сухогрузов и рейдовый буксир в акватории Азовского моря.

В частности, танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций. Сухогрузы и буксир обеспечивают перевозку военных грузов, техники, материально-технических средств и функционирование морской логистики противника.

Кроме того, был нанесен удар по складу боеприпасов противника в Донецке и логистическому хабу в Луганске.

Дроны атаковали НПЗ "Газпрома" в Башкортостане – подробности

Как сообщал УНИАН, по словам очевидцев, в городе Салават (Башкортостан) в ночь на 14 июля раздалась серия взрывов. На фото и видео, опубликованных в сети, можно увидеть столбы дыма, поднимающиеся над НПЗ.

В сентябре 2025 года НПЗ в Салавате дважды подвергался ударам украинских дронов, но, по данным местных властей, атаки якобы не повлияли на работу завода.

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