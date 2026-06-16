Россия потеряла более 70% бомбардировщиков Ту-22М3 с начала войны, - Defense Express

Так, на данный момент у россиян может быть примерно 9–10 исправных бомбардировщиков этого типа.

С начала войны россияне, по всей вероятности, потеряли уже более 70% боеспособных дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Об этом пишет Defense Express.

В издании напомнили, что в декабре 2022 года на авиабазе "Дягилево" были повреждены 3 Ту-22М3, в августе 2023 года уничтожен один Ту-22М3 и повреждены еще 2 на авиабазе "Сольцы", в апреле 2024 года сбит ВСУ с помощью ЗРК С-200 над Ставропольским краем РФ.

Также, в июле 2024 года повреждены 2 Ту-22М3 на авиабазе "Оленья", в августе 2024 года разбился в Иркутской области РФ, в апреле 2025 года разбился в Иркутской области РФ.

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В июне 2025 года операция СБУ "Паутина" уничтожила на авиабазах "Оленья", "Белая" и "Дягилево" 12 Ту-22М3

В то же время, сегодня в Иркутской области РФ по неизвестной причине разбился еще один российский дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.

"То есть в целом с 2022 года было уничтожено и повреждено 24 Ту-22М3. Здесь стоит учесть, что Ту-22 в любых модификациях россияне перестали производить с 1993 года, а замены до сих пор нет даже в планах на ближайшее будущее. Запас запчастей для них крайне ограничен, поэтому даже незначительные повреждения могут привести к списанию всего Ту-22М3", – говорится в сообщении.

Аналитики подсчитали, что теперь в общей сложности на вооружении РФ может остаться 41 бомбардировщик Ту-22М3. Но немалая часть из них находится в непригодном к эксплуатации состоянии, а некоторые стали донорами запчастей для других, но на бумаге до сих пор считаются находящимися на вооружении.

"Если считать, что все Ту-22М3, которые были поражены на земле в результате операций Сил обороны Украины, находились в исправном состоянии, а поврежденные машины не удалось восстановить, то на данный момент у россиян может быть примерно 9-10 рабочих бомбардировщиков этого типа. А с 2022 года РФ могла потерять более 70% всех Ту-22М3 в боеспособном состоянии", – говорится в материале.

Бомбардировщики Ту-22: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты отмечали, что парк стратегической авиации РФ стремительно сокращается, и на данный момент в боеспособном состоянии осталось лишь 27–30 сверхзвуковых Ту-22М3.

Отмечалось, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла от 10% до 15% этих самолетов. Оккупанты теряют дорогостоящие платформы из-за успешных действий ВСУ, а также в результате технического износа.

Существенной проблемой для РФ стала модернизированная украинская ПВО. В частности, упоминается, как в апреле 2024 года "Ту-22 был сбит модифицированной ракетой С-200, выпущенной с расстояния 300 километров".

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